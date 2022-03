Liga MX: Miguel Herrera abandonó entrenamiento de Tigres...por asuntos personales

Nuevo León, Monterrey.- Tigres UANL realizó su sesión de práctica en el Estadio Universitario con dirección a su partido de reinicio en el Grita México Clausura 2022 de la Liga MX contra Xolos de Tijuana, sin embargo el primer equipo tuvo que terminar el entrenamiento sin la presencia del técnico Miguel Herrera.

De acuerdo a una fuente cercana a la institución de San Nicolás de los Garza 'Piojo' Herrera se tuvo que retirar con permiso de la directiva para atender un asunto personal. "Miguel Herrera recibió una autorización para atender un tema personal y por eso se fue".

Tigres UANL llevó a cabo la práctica de este martes 29 de marzo en el césped verde de El Volcán. Herrera estuvo por un momento hasta que se retiró antes de finalizar la sesión con miras al partido correspondiente a la jornada 12 del C2022.

Miguel Herrera se presenta en la cancha

Jam media

Leer más: Miguel Herrera: "Martino se tendría que hacer a un lado"

MOLESTÓ A LA AFICIÓN UNIVERSITARIA

La retirada de Miguel Herrera del entrenamiento sucedió un día después de declarar que nunca le diría "no" a la Selección Mexicana, asunto que a la afición regia no agradó del todo, ya que en cualquier momento sería posible su salida como timonel del actual sublíder de la Liga MX si el Tricolor fuese capaz de cesar a Gerardo Martino -entrenador actual-.

"Creo que mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho gusto, orgullo, quiere decir que hago bien las cosas en donde me presento a trabajar. Sinceramente mi cabeza está al 100% en Tigres UANL, también lo he dicho, nunca le voy a decir no a la Selección", dijo a ESPN.

Miguel Herrera en la cancha de El Volcán

Jam media

Miguel Herrera se encuentra en temas de tendencia desde el día lunes tras los comentarios dirigidos al técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino, quien se encuentra con un problema de salud en el ojo que le impidió viajar con el Tri rumbo a Honduras en el duelo eliminatorio del pasado domingo; Sugirió que se haga a un lado por no estar viajando con el equipo nacional.

A SEGUIR CON LA RACHA INVICTA EN EL TORNEO

Leer más: Club León: Ormeño ilusiona con contundente mensaje

Tigres UANL no pierde desde la fecha 3 del presente campeonato C2022 de la Liga MX. En sus últimos ocho partidos graba siete triunfos, incluyendo dos victorias amistosas durante el parón por la Fecha FIFA. El domingo 3 los auriazules recibirán a Xolos que camina 9no en la tabla con 14 unidades. Los felinos son 2do lugar con 23 puntos.