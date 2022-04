Liga MX: Miguel Herrera adelantó que realizará rotaciones en el partido de Tigres ante Necaxa

Con el triunfo ante Toluca en la Jornada 14 del torneo, Tigres aseguró su lugar directo en los cuartos de final, razón por la cual realizará rotaciones a media semana en el compromiso contra el Necaxa. Así lo declaró en conferencia de prensa el técnico de los felinos, Miguel Herrera, en conferencia de prensa.

"Vamos a rotar. El esfuerzo que se en Querétaro fue fuerte con dos hombres menos. Tenemos que modificar a los muchachos para que nos lleguen fuertes y aquellas molestias en un juego tan exigido como el del sábado, tendremos que hacer modificaciones", aseguró Herrera previo al juego ante Necaxa.

En ese mismo contexto, el 'Piojo' comparó la experiencia de dirigir en Tigres a lo que vivió con América, Atlante, Tijuana y Tecos. En ese sentido, destacó que los felinos tienen un plantel muy completo, lo que ayuda al momento de buscar los resultados en la Liga MX.

"Me ha tocado dirigir al América, Monterrey, hoy Tigres -con un plantel muy vasto. El más vasto que me ha tocado dirigir- pero no puedo decir nada del Atlante, Tijuana, el mismo Tecos", señaló Herrera, quien enfatizó sentirse contento en un club como el de la UANL.

Por último, Miguel Herrera señaló que le gusta el funcionamiento de su equipo y aseguró que todos están en la misma sintonía en busca del título. El técnico de Tigres aseguró que la afición también está conectada con el equipo y ello les ayudará para ir en busca de su octavo título de liga.

"Contento con lo que veo dentro de la cancha. La conexión no nada más es mía, es de los muchachos con la tribuna y lo que se llama Tigres, ellos viene a alentar a su equipo esté quien esté, vienen con esa determinación, y nosotros nos vemos contagiados", sentenció.