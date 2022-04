Liga MX: Miguel Herrera afirma que Tigres ha sido el club más completo que ha dirigido

Nuevo León.- Miguel Herrera, como ya es una costumbre previo a un partido de Tigres ofreció una conferencia de prensa en donde da los últimos detalles de su equipo. Ahora tocó informar sobre lo que pasará previo al partido ante Necaxa. Pero de lo que más llamó la atención en sus declaraciones fue la bomba que lanzó al asegurar que nunca antes había tenido un equipo tan completo como el que tiene con Tigres.

El "Piojo" dejó claro que es un sueño lo que está viviendo pues dejó claro que le tocó estar en Rayados, América y otros clubes y confirmado que con los felinos ha sido más feliz al tener un plantel mucho más competitivo, aunque fue respetuoso con los otros clubes que no tuvieron grandes plantillas en su paso ya que tenian otras aspiraciones.

"Soñar con un plantel vasto pues me ha tocado dirigir al América, Monterrey, hoy Tigres, con un plantel muy vasto, el más vasto que me ha tocado dirigir, pero no puedo decir nada de Atlante, Tijuana y el mismo Tecos y Veracruz, quienes me dejaron una enseñanza de que no todo era para adelante", fue lo que dijo el entrenador de los felinos.

Tigres ya hizo el viaje a Aguascalientes para su juego de este martes | Foto: Captura

"Soñaba con el que el equipo me hiciera caso y plasmara lo que quería dentro de la cancha, las partes defensivas y ofensivas, los recorridos, eso me enorgullece que casi todos los equipos en los que he dirigido lo han hecho", agregó el "Piojo". Todo esto lo mencionó luego de que confirmara que para el cierre de la Liga MX tendrá una rotación de jugadores alta ya que al tener una gran cantidad de jugadores le permite sacar y meter a nuevos elementos y sabe que todos responderán a sus indicaciones.

Aún con todo ello aseguró que Tigres tiene cosas que mejorar como la contundencia en donde casualmente ya con los más goleadores pero a su vez cree que dejan escapar muchas oportunidades de gol, "El equipo está siempre para mejorar en todos los aspectos, la contundencia tenemos que trabajarla a pesar de hacer tres goles, así lo hacemos notar, tuvimos que haber sido más contundentes", agregó el entrenador.

Te recomendamos leer

Miguel Herrera y Tigres están viviendo su segundo torneo juntos, en esta oportunidad se colocan como el mejor club hasta el momento a falta de 3 jornadas. Ha mejorado considerablemente a lo que hizo la campaña pasada ganando 10 por lo 7 del Apertura 2021. Así tambien esperarán que supere las semifinales ya que son uno de los equipos más completos a buscar el título de la Liga MX.