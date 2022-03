Liga MX: Miguel Herrera afirma que Tigres no gano por fortuna el Clásico Regio

Miguel Herrera no se quedo callado ante los reclamos de Víctor Manuel Vucetich tras perder el Clásico Regio y asegurar que Tigres de la UANL gano por fortuna este sábado en la Jornada 11 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

“Para conseguir goles hay que patear, se pateó varias veces, no vi a Nahuel Guzmán sacar una pelota de gol; en cambio, Esteban Andrada sacó dos pelotas de gol, fortuito no es, uno busca la suerte, claro que es importante la suerte, pero no hay que trabajar para tener suerte, hay un trabajar para hacer lo mejor posible las cosas.

Herrera afirma que su equipo hizo un gran trabajo en la cancha y es por ello que se merecían el triunfo, la suerte siempre esta en los partidos pero mucho se debe al funcionamiento que cada equipo planta en la cancha.

“Si hay suerte pues las estás buscando, le doy un porcentaje bajo a la suerte, la quiero de mi lado eso sí, pero hicimos un buen trabajo, se trabajó bien, es difícil mantener a un equipo como Rayados, que no te lleguen una clara es difícil, creo que si fue importante lo que hizo el equipo”, manifestó.

El estratega de Tigres asegura que en la semana practicaron la táctica para hacerle daño a Esteban Andrada, portero de Rayados, y una de las ideas principales era atacarlo en base a remates fuera de la cancha como lo hizo Florian Thauvin en el gol.

“Si ven la repetición del gol, Florian nunca voltea la cabeza, se agacha y patea a gol, se ve claro en la repetición, es parte de lo que se trabaja en la semana, el equipo lo hace bien”, añadió el timonel.