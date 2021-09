Liga MX: Miguel Herrera afirma que el Clásico Regio se vive con más pasión que el Nacional

Previo al Clásico Regio de este domingo en Monterrey, el director técnico de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera, afirma que la diferencia entre el Clásico Regio y el Nacional, es que el de los regiomontanos es más pasional.

"Este es el clásico más pasional. Enciende la afición de un solo estado. El otro es nacional, es más grade, y mucho más importante porque abarca la parte nacional y hasta la de los vecinos. Pero la pasión que se desborda aquí es indescriptible. Los que no están aquí quizá no lo entiendan. Sí, el Clásico Regio es el más pasional, pero a nivel nacional hay otras prioridades”.

Herrera afirma que iniciaran buscando atacar a su contrario para sacar ventaja muy rápido en el marcado contra Rayados de Monterrey.

“Vamos a buscar el arco rival, con las precauciones que tenemos, con lo que trabajamos. No vamos a traicionar nuestra idea, no nos traicionaremos. Enfrente hay un buen equipo, con un gran técnico. Con ese propósito iremos a ganar el juego, ganarlo proponiendo”.

“Me gustaría que jugara como antes de Cruz Azul, pero no voy a pensar en cómo va a salir el rival. Cuando no tengamos la pelota nos ocuparemos del rival, mientras iremos al frente”.

Miguel Herrera busca romper su mala racha en los Clásicos Regios, ya que tiene una marca no buena en estos encuentros.

Herrera asegura que lleva una buen amistad con Javier Aguirre, a quien lo denomina como su primo ya que el también es Aguirre.

“Me da mucho gusto… Somos primos, yo soy Aguirre también (segundo apellido). Es un tipo que cuando le pedí observar su trabajo me dejó verlo y le agradezco esa ayuda. Me da mucho gusto verlo enfrente aunque me daría más gusto verlo por la televisión, porque significaría que seguiría en Europa”.