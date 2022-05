Liga MX: ¿Miguel Herrera aplicará un "Mejía Barón" tras alineación indebida?

Nuevo León.- La más reciente eliminación de Tigres en la Liga MX ha generado opiniones divididas y es que el equipo felino ganó el juego 4-2 pero por el marcador global que fue de 4-5 quedó fuera, por si fuera poco un tema más ha salido a luz y se trata de una supuesta alineación indebida que habría cometido Miguel Herrera al alinear una cantidad de No Formados en México no permitida, si bien aún no se confirma por parte de la Liga MX, si trae a la mente un hecho similar que le costó el trabajo a un entrenador.

A falta de que la Comisión Disciplinaria y la Liga MX den a conocer la resolución, la Liga MX ya ha tenido un caso similar al de Miguel Herrera, en ese momento el entrenador que sufrió dicha jugada fue Miguel Mejía Barón en el año de 2001 cuando dirigía a los Pumas de la UNAM. En aquella ocasión pasó algo muy similar y es que los jugadores tuvieron mucho que ver ya que fue un sobre cupo de no nacidos en México en el campo lo que hizo efectiva la alineación indebida.

Mejía Barón en su desesperación por lograr empatar o incluso ganar el partido ante el Atlante mandó a un extranjero más al campo cuando ya tenía 4 jugando, que para ese momento era el limite, sin que nadie de su cuerpo técnico se percatara, por los últimos 10 minutos Pumas jugó con 5 extranjeros. Al final perdió el juego y se dio cuenta de su error que le costó muy caro pues luego de admitir que hubo alineación indebida, renunció a su cargo como DT.

Miguel Mejía Barón alguna vez incurrió en alineación indebida | Foto: Jam Media

Teniendo ese dato histórico, muchos aficionados de Tigres piden la salida del Miguel Herrera ya que consideran que fue un ridículo que no se haya percatado del error y que haya permitido que en el campo estuvieran 9 jugadores No Formados en México cuando el limite son 8. De momento el mismo Piojo aceptó su error en plena conferencia de prensa y se dijo culpable de lo que había pasado.

La Liga MX y la Comisión Disciplinaria dejaron claro que ya se investiga y a la brevedad se dará a conocer la resolución, pero sea cual sea Tigres quedará eliminado y Atlas será el finalista. Lo que si es que los goles anotados de André-Pierre Gignac e Igor Lichnovsky se borrarán y Atlas ganará el juego 0-2 para un global 0-5 en caso de encontrar la alineación indebida.