Liga MX: Miguel Herrera arremete contra Mejía Barón

Al parecer el director técnico de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera, no ha pasado página en un episodio de hace ya años entre Miguel Mejía Barón asegurando que no ahí ni existe una buena relación entre ambos.

Recientemente TUDN abrió una herida muy profunda que tiene el estratega de los Tigres UANL, Miguel Herrera, quien a pesar de que ya pasaron más de 28 años de aquel suceso, el corazón del polémico “Piojo” sigue muy herido pues eso le valió que se perdiera ser parte de la Copa del Mundo de Estados Unidos de 1994.

Y es que en aquellos años Mejía Barón era el estratega del Tri y tuvo grandes encontronazos con el 'Piojo' Herrera.

"Miguel y yo no nos vamos a hablar. No nos vamos a saludar, no nos vamos a hablar. No es mi amigo, no tuve una buena relación con él. Me parece que como persona me falló”, apuntó el “Piojo”, quien asegura que a pesar de ese rencor que aún guarda por no poder asistir a la justa mundialista de los 90, lo deja en el campo de juego, y por ello afirma que esta situación ya no le afecta como antes.

Herrera le guarda respeto y es agradecido con los momentos que le pudo aprender algo a Mejía Barón dentro y fuera de la cancha, pero al parecer una unión entre ambos es sumamente imposible.

"En su momento aprendí mucho de él. Yo cierro mi círculo en el momento que digo: no le tengo odio ni nada. Estaremos juntos en una cancha o no. Él hace su trabajo y se lo respeto. Yo sigo mi camino, sigo mi vida. No lo voy a insultar, él tiene su vida, yo tengo la mía", apuntó el controversial DT, quien en diversas ocasiones ha estado involucrado en escándalos, pues su temperamento ha sido muy explosivo ante las adversidades.