Liga MX: Miguel Herrera arremetió de nuevo contra el arbitraje tras la derrota de Tigres

Tigres inició el Apertura 2022 con una derrota en casa ante Cruz Azul, que llegó a 10 partidos sin perder contra los felinos en el Volcán. La Máquina se impuso en los últimos minutos de juego, gracias a un penal sobre Uriel Antuna que conviritó Santiago Giménez con un potente disparo.

Al respecto, el técnico de los felinos, Miguel Herrera, se quejó del arbitraje y criticó la decisión del silbante Óscar Mejía. El estratega consideró que los criterios no fueron los mismos en diferentes jugadas y que las faltas en contra de Cruz Azul no se señalaron de la misma manera.

"Me frustra porque trabajas dentro de la cancha y con la mano en la cintura echan atrás todo el trabajo. A final de cuentas sí es foul, no sé si lo es, puede o no ser pero es la misma jugada 30 segundos atrás", en referencia a que, en consideración del técnico, una jugada antes sobre André-Pierre Gignac no se sancionó de manera igual.

El estratega señaló que entiende que dos árbitros tengan criterios diferentes, pero que no que se tomen decisiones distintas en un mismo juego. "Si me dicen que un árbitro pitó en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey y tres árbitros tuvieron diferentes tomas de decisiones en la misma jugada pues estoy de acuerdo, es criterio de cada uno".

"Pero que el mismo árbitro no tenga el mismo criterio en la misma jugada en el mismo partido no me parece", reiteró el 'Piojo' Herrera, que además le mandó un mensaje a Armando Archundia, recientemente nombrado presidente de la Comisión de Arbitraje. "Esperemos que Archundia empiece a trabajar y creo que lo va a hacer muchísimo mejor".

Por último, en una breve autocrítica, Herrera reconoció que les faltó contundencia, la cual sí tuvo Cruz Azul. "Las que tenemos claras para meterlas, nos cuesta trabajo. Estoy tranquilo porque dominamos, pero hay que ver la manera en que no nos anoten si nos llegan tan poco", sentenció.