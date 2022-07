Liga MX: Miguel Herrera aseguró que en Tigres todavía contemplan a Soteldo

A pesar de los rumores que señalaron que Yeferson Soteldo podría salir de Tigres para llegar al futbol de Grecia, en específico con el PAOK, el venezolano se mantiene en el plantel y todavía será tomado en cuenta. Así lo aseguró en conferencia de prensa el estratega de los felinos, Miguel Herrera.

Previo al encuentro contra Tijuana en la Jornada 3 del Apertura 2022, el 'Piojo' habló sobre la situación de varios jugadores del actual plantel felino. En el caso de Soteldo, aseguró que mientras siga en el equipo él lo tomará en cuenta. "A mí no me han comentado nada, sigo considerándolo, sigue apareciendo con nosotros".

"Seguiremos manteniendo la competencia interna que hemos logrado con todos los jugadores que tengo. Si la directiva decide abrir esa plaza la ocuparemos, no la vamos a dejar vacía. No nos vamos a quedar con un hombre menos que pudiéramos ocupar", y enfatizó que el director deportivo de Tigres, Antonio Sancho, no le ha informado de algún cambio.

Por otra parte, Miguel Herrera habló sobre la situación de Rafael Carioca, que no ha sido titular en el inicio del torneo. Los rumores señalan que se debe a que el mediocampista tiene un conflicto con el estratega, quien desmintió esta versión y aseguró que es una decisión meramente técnica.

"Es un chisme lo que hace el comentarista en los partidos; es un chisme. Y hay que decírselo así a la cara; es un chisme lo que está haciendo él porque no hay nada con Rafa. Estamos tratando de evolucionar, de cambiar, sé que Rafa ha sido un jugador muy importante; que Ayala ha sido muy importante para la institución. Pero estamos trabajando con otra idea", enfatizó.

Precisó que no significa de Carioca esté descartado por completo y que en cualquier momento puede jugar, por lo que no hay problema alguno. Por último, señaló que aunque no pensaban reforzar la defensa, la llegada de Vladimir Loroña fue una oportunidad que no quisieron desaprovechar.