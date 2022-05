Liga MX: Miguel Herrera asumió distracción en alineación indebida de Tigres ante Pachuca

En un encuentro que tuvo emociones, goles, buen futbol y polémica arbitral, Tigres quedó eliminado de la final del Clausura 2022 ante Atlas. Un penal de último minuto de Aldo Rocha le dio el pase a los rojinegros, que de toda forma hubieran logrado su boleto por una situación extracancha.

En el segundo tiempo, Miguel Herrera sacó a Hugo Ayala y en su lugar ingresó Florian Thauvin, por lo que los Tigres tuvieron 9 jugadores No Formados en México, y no los 8 que permite el reglamento. Por ello, la Liga MX turnó el caso a la Comisión Disciplinaria.

Al respecto, el 'Piojo' Herrera aceptó que fue su error, pues estaba muy concentrado en buscar los goles para la remontada. "Error mío, una desconcentración por estar pensando en los goles, ya tenía los cambios en mi cabeza cuando Hugo me dijo que no podía más por un golpe, no me di cuenta, responsabilidad completamente mía”.

Al final, el penal de Aldo Rocha evitó que Tigres quedara eliminado por la vía administrativa, a pesar de lo cual el técnico de los auriazules se dijo frustrado sobre todo porque fue en el partido de ida en donde dejaron ir la eliminatoria. "Nos cae mal porque no hicimos un buen partido en la ida, no concretamos; ellos fueron certeros y lo aprovecharon".

Añadió que hay tristeza porque no se cumplió el objetivo de llegar a la final del Clausura 2022, pero que aplaude la actitud del grupo. "Hacemos un partido con determinación. Nos quedamos con esa sensación de tristeza, a pensar en el torneo que sigue y buscaremos fortalecer este grupo".