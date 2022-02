Liga MX: Miguel Herrera busca en Tigres un equipo equilibrado que se defienda atacando

El director técnico de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera, se dijo conforme del planteamiento de su equipo en la victoria contra Chivas, sin embargo, destacó que todavía busca que sea un cuadro más equilibrado, por lo que hay que reforzar cuestiones defensivas.

"La sensación de no colgar el cero sí es molesta porque creo que el equipo tenía que haber estado sólido atrás, estábamos jugando muy bien, pero bueno, también tenemos que entender que el equipo rival cuenta. Cuando nosotros buscamos el arco rival, no dejamos de atacar, no dejamos de ir a encimar al al rival, pues generamos también espacios y generamos manos a manos", explicó el estratega.

En ese sentido, subrayó su responsabilidad por los cambios realizados en el último partido contra León y comentó que continuará con su proyecto para defender con la posesión del esférico y en busca de incrementar las ventajas que llegue a tener.

"Yo me había equivocado. Los muchachos no tienen que ver que hoy hicieron lo que veníamos haciendo, que quise jugar con el librito en aquel entonces, hoy sigo retomando lo que siempre he hecho, metiendo gente para atacar [...] Esa es la idea, buscar que el equipo se defienda, atacando, buscando aumentar la ventaja y no cuidándola", aseguró.

Sobre el partido contra los rojiblancos, el 'Piojo' ofreció un primer análisis en el que reconoció que tener la posesión de la pelota y generar jugadas de gol le permite al equipo tener el control del juego para anular a los rivales.

"Creo que el equipo tiene mucho fútbol, reitero, queremos jugar como un buen equipo, mucho más equilibrado, que no reciba goles, sea contundente y no estamos haciendo eso, entonces creo que todavía tenemos mucho para dar, hay mucho que trabajar, está empezando el torneo y ahí vamos en el camino de estar en la parte de arriba de la tabla", completó