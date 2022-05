Liga MX: Miguel Herrera calificó como bueno el empate de Tigres ante Atlas

Tigres clasificó directo a la Liguilla del Clausura 2022, pero llegará a dicha instancia con tres partidos al hilo sin victoria. Los felinos perdieron ante Necaxa, posteriormente ante América y este sábado apenas rescataron el empate contra el Atlas en el Estadio Jalisco.

Sin embargo, el estratega de los auriazules, Miguel Herrera, consideró que no fue un mal resultado la igualada contra los tapatíos en territorio tapatío. El técnico señaló que con la ausencias que tuvo el plantel de Tigres, fue un buen resultado y que a quienes les tocó respondieron de buena manera.

"El empate es bueno. Nos faltan siete jugadores y los muchachos de hoy respondieron. El primer tiempo no fuimos tan insistentes, pero tuvimos un par de llegadas. Sabíamos que el equipo no estaba para competir de tú a tú. Lo que hablamos fue de tener concentración, de no dejarlos rematar y lo hicimos bien", declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, el 'Piojo' Herrera consideró que en este partido las circunstancias fueron distintas a las derrotas que sufrieron ante Necaxa y América. Además, recordó que los rojinegros son el actual campeón del futbol mexicano y que también están haciendo las cosas correctamente.

"Los otros dos partidos no lo hicimos bien, puede uno pensar como que llegó el relax para el equipo estando calificado. Esto es distinto, con tantas bajas el equipo viene y se planta bien; los jóvenes demuestarn que quieren ser tomados en cuenta ante un rival difícil. Se nos olvida a veces contra quienes estamos jugando", señaló.

Por último, Herrera aseguró que esta semana de inactividad servirá para recuperar a lesionados, entre los que se encuentra André-Pierre Gignac, y que llegarán fuertes a los cuartos de final. "Vamos a estar mejor. Recueramos a nuestros dolidos y al suspendido, y estará (el equipo) sólido, fuerte".