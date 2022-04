Liga MX: Miguel Herrera confía en que Gignac le de el título de goleo a Tigres

Nuevo León.- Miguel Herrera confirmó que André-Pierre Gignac no estará en el partido de cierre de temporada regular de Tigres este sábado, pero aún con ello no desaprovechó la oportunidad para desearle la mejor de las suertes para que pueda quedarse con el título de goleo ya que al no competir existe la posibilidad de que los otros rivales puedan darle alcance, pero el "Piojo" confía en que será el francés el que se proclame como el ganador.

"Estoy seguro que este torneo André puede terminar como goleador, lleva dos goles de ventaja, está completo y no lo vamos arriesgar, trae una molestia y no quiero que sea lesión", aseguró el DT de Tigres este viernes en conferencia de prensa horas antes de emprender el vuelo a Guadalajara para su partido de este sábado ante el Atlas

André-Pierre Gignac comanda el goleo con 11 goles, luego le siguen hombres como Nicolás Ibáñez con 9 y Rodrigo Aguirre tambien con 9, son los únicos jugadores que pueden hacer algo para arrebatarle el primer lugar. El caso del delantero de Pachuca aún está en veremos pues se lesionó en esta fecha 16 y no han revelado si estará o no ante Pumas y en el caso de Aguirre, muy seguramente será titular con Necaxa este viernes.

André-Pierre Gignac se podría coronar como goleador esta jornada | Foto: Jam Media

El francés ya ha sido dos veces campeón goleador con Tigres, quiere sellar su marca personal con un título luego de que su gran temporada, hay que recordar que en el Apertura 2021 no tuvo los mejores resultados por un tema de lesiones, es por ello que ahora el cuerpo técnico lo cuida mucho para que pueda llegar a Liguilla con todo en su mejor punto.

Tigres viajará este viernes Jalisco, llegarán directo al hotel y este sábado jugarán el último partido de la temporada regular de la Liga MX, ya tienen su lugar seguro en el segundo puesto por lo que una derrota no será algo grave, solo para acumular derrotas que sería la tercera en este cierre.