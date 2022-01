Liga MX: Miguel Herrera confirma que Salcedo se quiere ir de Tigres desde el año pasado

Este viernes el entrenador de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera, confirmó que el defensa Carlos Salcedo se quiere ir de la institución, desde el torneo pasado ya deseaba emigrar, así lo dejo comentó en la conferencia de prensa previo al partido de este sábado donde recibirán al Puebla en el Estadio Universitario en duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo Grita México Clausura 22 de la Liga MX.

En los últimos días ha circulado diversa información en referencia a Carlos Salcedo, donde se habla de diferentes propuestas para que el jugador pueda salir de Tigres, y hace unas horas ha tomado fuerza una posibilidad de que el ‘Titán’ se convierta en refuerzo del Toronto FC, equipo de la MLS. Ante esa situación, Herrera reveló que no existe alguna negociación, sin embargo, ya hubo una propuesta por parte del conjunto canadiense.

“No está siendo negociado, hay una propuesta que el club ha estado oyendo, no estamos cerrados a no escuchar algunas propuestas por ningún jugador, más por la petición del jugador del torneo pasado, no de éste, se sentarán con la gente de Carlos para ver qué es lo que realmente quieren hacer, es una propuesta, no hay negociación establecida, se llegó la propuesta y se analizará con la directiva y la platicaré con ellos”, mencionó.

Herrera destacó que una transferencia debe beneficiar a Tigres y al jugador; no solamente debe favorecer a la institución, así lo dijo en conferencia de prensa en referencia al mismo tema de Salcedo y su posible salida del club de la Liga MX.

“Quisiera tener le plantel completo, puedo responder a las inquietudes de un jugador o negociación si llegara darse, voy a poner mi idea en la mesa y empezaremos a platicar, ver la propuesta y ver qué conviene en ambas partes, nunca pensaremos en algo que conviene sólo al club porque si el muchacho tiene muchas ganas de emigrar también es cortarle sus deseos, veo a Carlos contento y tenemos que platicar con la directiva con su representante y entablar si hay negociación con el otro equipo”, añadió.

Miguel recordó que se les cayó la negociación por Nino Mota, pero ahora estaría la posibilidad de incorporar a Yeferson Soteldo (Toronto FC) en un intercambio de jugadores por Carlos Salcedo, aunque dejo claro que no quieren apresurarse en traer un nuevo refuerzo, pues aun queda tiempo en el mercado de fichajes marcado por la Liga MX.

“No tenemos prisa, íbamos por un central que se nos cayó por intereses de otros activos, Tigres pide lo que se pidió, pero no se cerró, tenemos un equipo completo, no nos corre prisa, no queremos traer por traer o llenar espacios, tenemos la posibilidad de traer al extranjero por el espacio, pero tenemos mexicanos de buen nivel, los extranjeros ya están participando y estamos con esa idea de no equivocarnos y traer lo que valga la pena, tenemos tiempo”, señaló.