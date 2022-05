Liga MX: Miguel Herrera consideró que Tigres tuvo mala suerte en goleada ante Atlas

Este miércoles iniciaron las semifinales del torneo Clausura 2022 y el primer juego de la serie entre Atlas y Tigres dejó un inesperado 3-0 a favor de los rojinegros. Si bien todavía quedan 90 minutos por jugarse, los rojinegros tomaron una ventaja importante para regresar a la final por segundo torneo consecutivo.

Al respecto, Miguel Herrera consideró que fue falta de contudencia lo que le pasó a su equipo y reconoció que el próximo sábado no tendrán otra opción que matar o morir. "La verdad es que no tuvimos la suerte de anotar, son circunstancias que pasan".

"Tuvimos cinco veces el 2-1 y no la metimos. Tenemos que apostar a atacar. La tuvimos y no la metimos, hay que salir a atacar el sábado. Esto no se acaba hasta que termine el partido en Monterrey. No tenemos porqué bajar los brazos", señaló el 'Piojo' en la conferencia de prensa tras la victora de Atlas.

El partido del sábado será una dura prueba para los Tigres, pues tendrán que gana por diferencia de 3 goles ante la mejor defensiva del torneo. De hecho, a lo largo de las 17 jornadas de la fase regular, la mayor derrota que los rojinegros sufrieron fue 2-0 ante Tijuana, uno de los 3 clubes que logró hacerles más de un gol.

"¿Qué hacer? Trabajar, no queda más. Siempre hay una primera vez (ganar oro diferencia de tres goles a Atlas), vamos a salir por todo", concluyó Miguel Herrera, que en el partido de este miércoles volvió al banquillo de Tigres tras perderse el juego de vuelta en cuartos de final ante Cruz Azul.

Te recomendamos leer

El partido de vuelta de la serie entre rojinegros y auriazules está programada para este sábado 21 de mayo a las 20:00 horas del centro de México. En caso de que los Tigres no logren remontar, será la segunda ocasión consecutiva que quedan eliminados en semifinales bajo el mando del 'Piojo'.