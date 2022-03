Liga MX: Miguel Herrera defendió al estado de Querétaro tras la violencia en La Corregidora

Nuevo León, Monterrey.- Miguel Herrera, estratega de Tigres UANL, volverá a visitar la cancha del Club León, el Estadio Nou Camp, sede donde acabó su participación en el torneo Apertura 2021 debido a ser eliminados en semifinales por marcador glonal de 2-2 a causa de mejor posición para los dirigidos por Ariel Holan.

Aquella ocasión los insultos no se hicieron esperar en la grada, pues el técnico y varios de sus jugadores no fueron bien recibidos por el público esmeralda, acciones que espera no vuelvan a suceder en su visita luego de lo vivido en el Estadio La Corregidora, donde la rivalidad se salió de control hasta provocar gente con severas lesiones dentro y fuera del inmueble.

"Cambiar la violencia a pasión, no es lo mismo tener pasión por lo que hagamos o alentar al equipo a volvernos locos y violentos. Tenemos que ser pasionales, disfrutar si mi equipo hace un gol, pero cuando acaba el juego se acabaron las sanciones, deben quedar en la cancha", explicó el 'Piojo' Herrera.

"Si después te toca pagar una apuesta, ni modo, el director técnico y los jugadores también pagarán con la directiva, todos tenemos gratificaciones, culpas, pagamos y cobramos por ellas", complementó el técnico, quien a la vez aseguró que Querétaro no debería ser visto de otra forma pese a los actos que ocurrieron el pasado fin.

"No podemos achacar a 20 personas que se aceleraron en el partido, a una afición o un estado, no podemos manchar a Querétaro, es una ciudad emprendedora que ha crecido muchísimo. Me parece que el error principal es llamarlos barras, hay que copiar lo bueno de otros países", mencionó.

POR UN FUTBOL SIN VIOLENCIA

Luego de la iniciativa "Unidos somos más fuertes" y "Grita por la paz" el técnico de Tigres, junto a Guido Pizarro se pronunciaron para difundir el verdadero significado del futbol: "Un deporte increíble, maravilloso lleno de pasión donde cada uno salimos a demostrar nuestro perfil Tigre", dijo Pizarro en el video institucional.

"Por eso hoy el equipo y la afición vamos juntos por un futbol sin violencia, cien por ciento familiar. ¡Grita por la paz", mencionó el técnico Miguel Herrera previo al encuentro correspodiente a la jornada 10 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

