Liga MX: Miguel Herrera defiende de las criticas a Sebastián Córdova

El director técnico de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera, pide paciencia para Sebastián Córdova en este torneo Clausura y lo defiende de las criticas que han llegado sobre su pobre actuación en tres fechas.

“Tiene tres partidos con sus compañeros, se están conociendo, está ahí, está llegando. Yo no me voy a desesperar con Córdova porque lleva tres partidos, en diciembre casi no hubo trabajo, pero se están conociendo. Hubo revulsivos, pero no es porque Córdova no haya hecho lo que le pedí. Poco a poco se va a conociendo a sus compañeros y que lo conozcan a él”.

Recordar que Córdova salió abucheado en su primer partido en el Estadio Universitario y eso pone a dudar si a la afición le esta agradando la llegada del mediocampista mexicano al equipo de Tigres de la UANL.

Córdova es uno de los jugadores más habilidosos en el futbol mexicano, el cual puede jugar como delantero, al igual que mediocampista. Miguel Herrera espera que poco a poco se vaya acoplando al juego de sus compañeros en Tigres y se notara la diferencia,

En el caso de Carlos Salcedo, Miguel Herrera fue enfático y aseguró que no pondrá a jugar a un elemento que ya no esta pensando en el equipo.

"No voy a tener un jugador que no está pensando en el equipo. Es un gran jugador, hay una oferta por él que se está analizando. Al principio estuvo muy metido, vino esta circunstancia de la oferta y cambió. El que quiera estar en Tigres debe entregarse al máximo por esta institución, si está pensando en otra cosa no está mal, pero no será tomado en cuenta. Si no sale, le dije que ya se concentre, porque no puede estar pensando en salir. A favor ya llegó Igor (Lichnovsky) y tenemos toda la semana para prepararlo y ver cómo entra al equipo”, agregó.

Miguel Herrera aplaude la contundencia que mostraron sus delanteros este domingo ante Pumas de al UNAM y espera que mantengan esa misma tónica en lo que resta del torneo Clausura 2022.

"Son delanteros y viven de las oportunidades, hay días que salen prendidos y en otros no cae el gol. Gignac siempre se mata para conseguir oportunidades, así fue el primer gol y luego marca el penal. Otra vez empieza con otras ganas, pelear el liderato de goleo, obviamente López tenía motivación extra porque fue llamado a su selección”, apuntó.