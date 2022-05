Liga MX: Miguel Herrera descarta dejar Tigres para ir a Catar 2022

Para el director técnico de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera, sería tonto pensar que dejaría al cuadro de San Nicolás de los Garza para tomar las riendas de la Selección Mexicana en el Mundial Catar 2022, por lo que se enfoca de primera instancia, en la Liguilla del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

"No, este (Mundial) no y la verdad estoy muy contento en Tigres, sería tonto decir que quiero ir a otro lado cuando estoy en un equipo extraordinario, una afición extraordinaria, donde tenía muchas ganas de venir, me toca salir del América y si esperaba una posibilidad, era Tigres, aunque tenían un gran técnico y la vara estaba muy alta", manifestó.

Sin embargo, el estratega del conjunto norteño manifestó que no existe alguna diferencia entre dirigir a Tigres que al América, donde la exigencia es prácticamente la misma y la búsqueda por el campeonato es una obligación para quienes arriban al banquillo.

"No mucha (diferencia), la verdad que Tigres también tiene una exigencia importante, con un plantel tan vasto, es el plantel más vasto que me ha tocado dirigir; hay una exigencia muy grande, una expectativa muy alta, hay que llegar a la final y levantar el título", explicó.