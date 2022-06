Liga MX: Miguel Herrera ha decidido poner fin a las reclamaciones hacia los jueces que imparten justicia en el césped

El director técnico de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera, fue enfático con sus jugadores sobre el tema del constante reclamo hacía los árbitros en cada uno de sus juegos desde el torneo pasado y ahora en esta pretemporada.

El delantero venezolano de los Tigres, Yeferson Soteldo fue el primer regañado por Miguel por insultar al árbitro en amistoso contra los Bravos de Juárez.

“Se lo dije: ‘no puedes insultar al árbitro’ y lo insultaron todos eh. Se lo dije, ‘esto no pasa’. Tenemos que estar conscientes, todos, empezando por la cabeza que soy yo, hasta utileros, saber que el árbitro no va a tener cabida en nuestras palabras, para que no reclamen, es la idea”, dijo Herrera tras el partido.

Miguel Herrera fue claro y comentó que el único que tiene la responsabilidad de alegar alguna jugada del árbitro, es solo el capitán del equipo, nadie más que el para tomar esa decisión dentro de la cancha.

“Para eso está el capitán, para que se acerque a hablar, para que no discutan, para que no reclamen, es la idea”, dijo el estratega de los felinos.

El 'Piojo' es uno de los técnicos que más efusivos son en sus reclamos en cada uno e los equipos donde ha militado y en el torneo pasado fue expulsado en el juego de Cuartos de Final ante la Maquina Celeste del Cruz Azul.

En aquella ocasión, el encargado de echar al estratega fue el árbitro Fernando Hernández, tras alegar una polémica jugada.