Liga MX: Miguel Herrera habría firmado su contrato y será presentado este fin de semana con Tigres

Nuevo León.- Solo es cuestión de tiempo para que los Tigres hagan oficial la contratación de Miguel Herrera como su nuevo director técnico en busca de una nueva historia en la Liga MX. Los felinos ya habría hecho que el "Piojo" firmara su contrato y sería este jueves o viernes cuando hagan la presentación oficial para ahora si iniciar el proceso del Apertura 2021.

De acuerdo a Rubén Rodríguez quien en su columna publicada en Récord, reveló que los Tigres ya los hicieron firmar por 2 años, un equivalente a 4 temporadas, siempre y cuando mantenga su temperamento y carácter medido evitando las famosas escenas que se le vieron cuando era entrenador del Club América. También agregó que su contrato hay evaluaciones de resultados a corto y mediano plazos de Liga MX para medir su proceso.

Ya con anterioridad se había dicho que le habían negado la posibilidad de contratar a personas de su familia para que estuvieran en el campo junto con él como parte de su cuerpo técnico, al momento no hay nada confirmado de si ya lo habría hecho, aun así la directiva de Tigres le solicitan mucha mesura ya que lo que buscan es que sigan siendo un equipo ganador justo como Ricardo Ferretti dejó el legado en la Liga MX.

Una vez que se haga oficial Miguel Herrera estará al frente de Tigres hasta el 2023, se espera que aunque sea presentado este jueves o viernes será hasta finales del mes cuando llegue para quedarse en Nuevo León para ahora si estar concentrado totalmente con el inicio de la Liga MX. También se ha hablado de que su preparador físico también será parte del equipo y muchas otras personas más ya conocidas.

Miguel Herrera no tendrá un equipo armado, al momento de tomar las riendas de Tigres solo tendrá a Florian Thauvin como su primer refuerzo pero deberán dejar ir a Julián Quiñones que no entra en planes, otros que aun no renuevan son Francisco Meza, y se ha hablado de que Jordan Sierra que podría salir del equipo. Y apenas hace algunas horas el tema de Javier Aquino que también podría ser puesto a la venta rumbo al inicio de la Liga MX.

Tigres como el resto de los equipos que han quedado fuera del torneo se encuentran en un proceso de descanso para el inicio de la Liga MX de la siguiente temporada la cual estará algo complicada para los entrenadores que tengan jugadores convocados a sus respectivas selecciones y toda la actividad con la que van a llegar. Se espera que el torneo de Liga MX Apertura 2021 se juegue a partir del mes de julio.