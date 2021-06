Liga MX: Miguel Herrera prefiere quedarse con el Diente López sobre Leo Fernández

Miguel Herrera ya dio su primera declaración sobre sus jugadores con los que quiere contar para el torneo Apertura 2021 de la Liga MX, no es sorpresa pero dejo en claro que Nicolás "Diente" López esta encima de Leo Fernández para el siguiente certamen.

López fue un jugador que respondió muy bien cuando se le llamaba a jugar, lo malo es que el Tuca Ferretti se aferró al inicio de torneo dejandolo en la banca siendo el hombre con más goles en el equipo.

Para Nicolás López esta es una segunda oportunidad y poder desempeñarse más partidos contando con el apoyo de Miguel Herrera. La mala noticia es para Leo Fernández quien esta orillado a salir del equipo para el siguiente torneo.

"A mí no me desagrada (Leo), yo veo en Nico y en Leo un jugador muy similar, con mucho más gol Nico López que Leo, con mucho más gol, más ida y vuelta, entonces mi cabeza me dice si tuviera que trabajar con uno, a como los vi, porque no he trabajado con ninguno, a como los vi y los vi en los videos, pensaría más ahorita en Nico", agregó.

Además el "Piojo" comentó que le agradaría contar con un jugador de la talla de Orbelín Pineda, ya que le daría más profundidad al ataque de los Tigres de la UANL en el Apertura 2021.

"Es un jugador muy atractivo, ojalá se pueda traer; no es que sea un imposible, si ya llegó Florian que me parece una calidad más por encima de lo que podamos pensar de cualquier otro jugador, porque es campeón del mundo, porque ha marcado mucha diferencia; Orbelín es un jugador muy atractivo, decir sí y luego si no llega, tiene contrato con Cruz Azul, acaba de ser campeón, es mexicano, es muy atractivo".

Pineda fue un jugador clave en el torneo regular pasado para la Máquina Celeste del Cruz Azul, desgraciadamente para la Liguilla fue perdiendo el protagonismo por su falta de contundencia. En la fase regular jugo 13 partidos como titular y tres como cambio, anotando solo dos goles.