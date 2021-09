Liga MX: Miguel Herrera presumió que Tigres jugo bajo su sello pese a empate ante León.

Monterrey, México.- Miguel Herrera, entrenador de los Tigres de la UANL, presumió este sábado que en el empate por 2-2 ante el León en la octava jornada del torneo Grita México A21 de la Liga MX, su equipo jugó con el sello que pretende implementar.

“La idea es que el equipo no baje los brazos nunca. Hoy tuvimos que venir de atrás, me gusta la actitud de los muchachos que no bajan, que no dejan de luchar, pero debemos ser más conscientes que no podemos venir de atrás, sino golpear primero y ser más sólidos”, explicó tras el partido.

Herrera reconoció que su equipo firmó su cuarto empate del torneo en la Liga MX por distracciones, tanto al ataque como en la defensa.

“En el primer tiempo generamos jugadas, pero somos distraídos, nos agarraron en contragolpe. Tenemos pelotas para cortar o acabar jugadas con faltas tácticas, pero dejamos correr y se abren los espacios porque estamos atacando. El equipo se acomodó mejor en el segundo tiempo, jugamos más con la pelota”, añadió.

Con el empate que los Tigres consiguieron por un gol en el descuento del colombiano Luis Quiñones, el equipo con sede en Monterrey se mantuvo en el cuarto lugar de la clasificación con 13 puntos.

Otro de los aspectos positivos que Herrera vio en la igualada ante el León fue el regreso del francés André-Pierre Gignac, quien jugó su primer partido en el Grita México A21 tras superar un esguince en el tobillo derecho.

Jugadores de Tigres celebrando la anotación del empate ante León/Jam Media

“A Gignac lo veo bien, las circunstancias lo llevaron a estar en la cancha los 90 minutos aunque no estaba al 100 en la parte física. Hoy demostró que la actitud, determinación y pundonor lo hacen ser un jugador importante, que siempre está en las jugadas peligrosas y esperemos que agarre ritmo de cancha y en la parte física que siga en el nivel”, señaló ‘El Pijo’.

En la novena jornada, los Tigres visitarán a los Rayados de Monterrey del estratega Javier Aguirre, en una edición más Clásico Regio en la Liga MX.

Antes de encarar el duelo ante su rival de ciudad, Herrera trabajará en la parte defensiva y en aumentar la verticalidad de su cuadro.

“Debemos seguir trabajando los recorridos defensivos, que el equipo sea más ordenado, que termine las jugadas. Hay distracciones que tenemos que corregir, el equipo tiene que ser más vertical”, finalizó.