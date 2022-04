Liga MX: Miguel Herrera quiere un cierre sorprendente con Tigres en el Clausura 2022

Para el director técnico de Tigres de la UANL, Miguel Herrera, lo mejor está por venir de cara a la recta final del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, ya que el estratega aseguró, espera no tener un “techo futbolístico” y quiere sorprender a la afición con la mejora de sus futbolistas en el terreno de juego.

“Espero que no tengamos techo, que sigamos sorprendiendo a la gente. Nos había faltado equilibrio, trabajamos mejor en lo defensivo ya. Nos deja bien los ceros, trataremos de seguir en ese tenor de equilibrar al equipo. Que sepa atacar y defenderse”, expuso el estratega de la U de Nuevo León.

Con 29 puntos acumulados, producto de nueve triunfos por dos empates y dos derrotas, los felinos aparecen en el segundo lugar de la tabla general empatados con las mismas cifras con los Tuzos del Pachuca, pero en la visita de los Diablos Rojos del Toluca a la cancha del Estadio Universitario, el “Piojo” no adelanta vísperas, ya que los mexiquenses son la peor defensiva con 24 tantos recibidos.

“Pasa por esas circunstancias. Nacho (Ambriz) no le encontró la altura al plantel. En los últimos partidos se vio más ordenado. Nosotros estaremos concentrados en hacerles daño, llegar con mucha gente. Que nuestra localía siga pesando. Sabemos que no será fácil, mientras en el papel se ve de otra forma, en la cancha no lo logramos”, sentenció.