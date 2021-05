Liga MX: Miguel Herrera recuerda a Jérémy Ménez y lo deja en ridículo una vez más

Nuevo León.- Solo han sido unos cuantos días desde que Miguel Herrera fue presentado con Tigres como su nuevo entrenador y ya ha levantado polémica con sus declaraciones hablado una vez más de Jérémy Ménez a quien dejó muy mal parado en comparación con la manera que se expresó de su nuevo refuerzo francés, Florian Thauvin.

Durante una de las tantas entrevistas que ha tenido en estos días habló sobre la gran calidad de que Thauvin aportará a Tigres, ya que es jugador poco conocido pero con buenos momentos en el campo, además aseguró que tuvo que ver muchos partidos de él para entender mucho mejor su futbol y poder adaptarlo para ahora que llegue a los felinos.

Y en esa platica también mencionó a Jérémy Ménez con quien tuvo contacto en América y de quien ya ha hablado y no ha dicho nada bueno, "Me empecé a chutar los partidos, traen un jugador de verdad, por el nombre no es muy conocido. La verdad Jérémy (Ménez) venía con buenas credenciales, pero este corre y mete, lucha. Jérémy era huevón", comentó para Multimedios.

Hay que recordar que Miguel Herrera y el jugador francés no tuvieron una gran relación en la última parte de su estancia en el Club América por lo que el Piojo habla sin tapujos del que llegó como un gran refuerzo para las águilas. Incluso hace algunos meses atrás el jugador le respondió al Piojo sobre la manera en la que estaba en la Liga MX y su paso por el equipo y se defendió de todas las palabras que le dijo.

Ménez no estuvo a la altura del Club América y la mayor parte del tiempo estuvo lesionado | Foto: Jam Media

Por ahora Miguel Herrera no tiene labor con lo jugadores, la Liga MX aun está en proceso de terminar y para el inicio de la siguiente temporada está cerca pero sus jugadores están de vacaciones, en lo que respecta a Florian Thauvin aun se desconoce cuándo llegará al futbol mexicano para comenzar su proceso de adaptación.

Los jugadores europeos que han llegado a la Liga MX no les ha costado mucho tiempo adaptarse al estilo del futbol de México, los ejemplos son los de André-Pierre Gignac que solo en la Ciudad de México su baja de juego en más marcada, Vincent Janssen, y varios españoles que juegan en otros equipos del futbol mexicano que han sabido mejorar su juego en el tiempo que llevan y eso es algo que deberá aprovechar Miguel Herrera para tenerlo en su punto desde que llegue.