Liga MX: Miguel Herrera responde al "error" en su presentación por el sonido local del Azteca

México.- El pasado sábado Miguel Herrera ahora defendiendo los colores de Tigres visitó al Club América, si bien el resultado no fue el mejor pues cayeron por la mínima, se llevó buenas sensaciones de su equipo en el juego en conjunto. De la misma forma se llevó una sorpresa cuando se dio cuenta que no fue presentado como el resto de su equipo ya que el sonido local omitió su nombre.

Ahora luego de varios días después del juego, Miguel Herrera reveló lo que sintió luego de pasar por esa inesperada experiencia, asegurando que no lo esperaba pero que tampoco le tomó mucha importancia ya que sabía que habría afición que lo recibiría bien y otra que no, pero que fuera el mismo club si le sorprendió aunque dijo que no cree que haya sido indicación de la directiva.

"No lo oí, pero tampoco me interesa, sí oí silbidos al entrar o aplausos, pero ya lo esperaba, no creo que haya sido mandado. No creo que haya pasado por alguien de ahí, dejé buenos amigos. La verdad ni siquiera esperaba que me aplaudieran. La gente es así, se le olvidan las cosas, cada quien decide lo que quiere", dijo el entrenador para Fox Sports.

Dejó claro que aunque no lo haya escuchado ni importado no es justificación para que se quede impune y espera que quien lo hizo pague por ello, "El que haya hecho la tontería, que la pague, no pasa a mayores, yo no oí", fueron las palabras de Miguel Herrera.

Miguel Herrera dejó al Club América en el inicio del Clausura 2021 de la Liga MX de este año, luego de unas eliminatorias desastrosas en donde quedó fuera de Liguilla ante Chivas que tenía 5 años sin entrar, luego quedó eliminado en semifinales de la Concachampions, tras esos errores y otros de torneos pasados fue su relación con las Águilas llegó a su fin.

Miguel Herrera dijo que no le tomó importancia a que omitieran su nombre en el Azteca | Foto: Jam Media

Ahora con Tigres a quien le ha dedicado 15 partidos y los tiene 4tos de la Liga MX tambien ha iniciado con muchas complicaciones pues durante gran parte de la temporada en especial la primera mitad sufrió con la baja de muchos jugadores por lesión que al parecer ya ha podido superar y ha encaminado el equipo a buscar la Liguilla.

Herrera está cerca de devolverle a Tigres el pase a la Liguilla, recordando que la temporada pasada de la Liga MX, aún con Ricardo Ferretti su último partido lo tuvo en repechaje ante Atlas quien los eliminó y ahí culminó esos 10 años al frente del Tuca, e inició la era de Miguel Herrera que aún tiene muchos puntos por mejorar.

Aún Tigres puede mejorar su posición en la tabla, le restan dos partidos, uno ante Chivas como local y cierran con FC Juárez, ahí podrían asegurar la tercera o hasta la segunda posición si se dan la combinación de resultados.