Liga MX: Miguel Herrera revela la razón por la que Gignac enfureció con el médico en semifinales

Nuevo León.- Ya han pasado varios días desde que Tigres cayó en las semifinales de la Liga MX ante el Club León, así como tambien del gran enojo que hizo André-Pierre Gignac contra el médico de conmociones de la liga y que le costó criticas y muchos insultos por la manera en la reclamó el manejo de la atención a su compañero, Juan Parata quien segundos antes había recibido un golpe en la cabeza, pero luego de tantos días es el mismo Miguel Herrera que revela lo que pasó y la acción que hizo que reaccionara de esa manera su jugador.

Se jugaba el primer tiempo de la semifinal de vuelta entre León y Tigres, cuando en un centro Juan Parata y Diego Reyes (ambos de Tigres) chocaron sus cabezas dando paso al protocolo de conmociones de la Liga MX, ahí la organización asigna a un médico externo al de los equipos para que sea él quien valore al jugador y evitar exponerlo. Al parecer la persona que estuvo en el juego no tenía la experiencia necesaria lo que hizo molestar al francés cuando le hizo algunas preguntas para saber su estado de salud.

Cuenta Miguel Herrera para "La Hora de Willie" que el doctor le preguntó a su jugador algo sin sentido y que no pudo responder a pesar de que ya la había hecho otras 6 preguntas que sí respondió bien, ante esa situación el médico de Tigres y el mismo Gignac le cuestionaron que no era posible que los dejara sin un jugador que estaba bien con el peligro que corrían en ese momento por jugar con uno menos. Agregó Herrera que no duda de las capacidades del doctor pero que era un "chavo" que no tiene mucha experiencia.

Leer más: Liga MX: Giovani Dos Santos a sus 32 años estaría pensando en retirarse

"El doctor (Tigres) estaban enojado con el doctor de la Liga MX. Hay un protocolo, el de conmoción y él está manejado por el equipo local, y es un chavo, no es un doctor con experiencia, no dudo de su capacidad, pero él le pregunta a los jugadores un protocolo de reconocimiento y la última pregunta fue: ¿es un tiro de equina o no? y el jugador le responde que no sabía", lo que para el doctor fue suficiente motivo para negarle quedarse en el campo. Ahí fue cuando llega al enojo desmedido de Gignac quien se percató de todo.

André-Pierre Gignac fue defendido por su entrenador | Foto: Jam Media

"Gignac le decía, cómo le preguntas eso, no sabe para dónde salió la pelota, chocó de cabeza, por eso se molestaba, y el mismo doctor de nosotros le dijo que preguntara algo coherente", aún así con todos los gritos y molestias el médico de la Liga MX, decidió que era mejor hacerlo salir del campo. Segundos después de la jugada de peligro ingresó a la cancha y fue el fin del momento tan intenso apenas en el primer tiempo de las semifinales.

Esas imágenes pusieron a André-Pierre Gignac como un irrespetuoso ante el médico, y se ganó muchos insultos, incluso al momento de salir del campo de cambio, esto ya para el segundo tiempo la afición de León lo recetó con mentadas, objetos que lanzaron desde las gradas, líquidos y otras cosas, el jugador no respondió y solo se retiró del área rumbo a su banca. Ante esas acciones la Comisión Disciplinaria no hicieron nada al respecto.