Liga MX: Miguel Herrera revela su primer once oficial con Tigres para el Apertura 2021

Tijuana.- Esta tarde los Tigres UANL aterrizaron en Tijuana para concentrarse para su partido ante los Xolos en el debut del Apertura 2021 de la Liga MX. El equipo de Miguel Herrera llega con muchas bajas, unas justificadas y unas más circunstanciales pero aún así intentarán sacar el primer resultado favorable en la era "Piojo".

Previo a volar a Tijuana Miguel Herrera fue interceptado por los medios de comunicación en el aeropuerto donde hizo los últimos apuntes antes de su primer partido al mando de Tigres en la Liga MX. Incluso se dio el tiempo de confirmar su primer once oficial que está muy lejos del que verdaderamente será más adelante.

Hay que recordar que Tigres tiene muchas bajas por llamados a Selección en Copa Oro como a Juegos Olímpicos con Francia, es por eso que su primer parado no luce tan potente como ha sido siempre en la Liga MX al menos en los últimos 10 años donde se ha consolidado como uno de los equipos a vencer.

Alineación oficial vs Tijuana

Nahuel Guzmán, Erick Avalos, Hugo Ayala, Diego Reyes, Francisco Venegas, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Juan Pablo Vigón, Nicolás López, Javier Aquino y Carlos González.

Miguel Herrera tambien se detuvo a hablar sobre el caso de Francisco Meza quien apenas este viernes tuvo una ruptura de ligamentos que le dejó fuera del torneo, se le cuestionó si habría la posibilidad de contratar un jugador para ocupar la plaza ya sea extranjero o mexicano y reveló que por ahora no hay necesidad pero que lo hablará con la directiva.

"Es una situación desafortunada, se trató de barrer por una pelota y se trabó con el pasto. Tendremos que platicarlo el lunes con Mauricio (Culebro) y (Antonio) Sancho. La verdad que los muchachos se han comportado bien, Purata me deja tranquilo con lo hecho en la pretemporada y tenemos gente para pensar qué es lo que sigue", comentó Herrera.

El "Piojo" señaló que al no salir a buscar un defensa al ya tener algunos remplazos en el equipo tambien habría descartado buscar que esa plaza de extranjero pudiera ser utilizada para un jugador de ataque, "No lo sé, vamos a consultarlo, la verdad es que no tenemos prisa", finalizó.

Tigres juega este domingo en punto de las 21:06 pm ante los Xolos de Tijuana en el debut de la Liga MX y su nueva faceta dentro del futbol mexicano, primer día sin el Tuca Ferretti.

