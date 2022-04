Liga MX: Miguel Herrera, técnico de Tigres, solo ha vencido en 7 ocasiones al América

Miguel Herrera logró dos títulos de Liga MX en el banquillo del América y dejó una huella importante en la historia del club. No obstante, esos días quedaron en el pasado y con el nuevo equipo con el que busca la gloria es con Tigres, que buscan el liderato de la clasificación en el Clausura 2022.

Los felinos ya tienen asegurado el boleto directo a cuartos de final, pero necesitan un triunfo para acercarse a Pachuca, pues de lo contrario no podrían alcanzarle en la última jornada de la fase regular. No obstante, en su anterior enfrentamiento ante las Águilas con Herrera en el banquillo, el resultado no fue favorable.

En el pasado Apertura 2021, primera vez que el 'Piojo' dirigió contra América después de 5 años, los de Coapa se impusieron 1-0 con gol de Henry Martin en el Estadio Azteca. Ahora el estratega buscará revancha, aunque su historial contra los azulcremas no le favorece.

De 24 partidos dirigidos ante América, Miguel Herrera tiene 10 derrotas, 7 empates y solo 7 victorias, menos de la tercera parte. Con el equipo que más veces ganó fue con Rayados de Monterrey, pues en el banquillo regio venció en 3 ocasiones a los azulcremas, mientras con Veracruz, Atlante, Tecos y Tijuana solo lo hizo una vez.

Fue con los fronterizos que logró su más reciente triunfo, en los octavos de final de la Copa MX del Clausura 2017. En aquella ocasión, Xolos ganó 1-0 en el Estadio Caliente gracias al gol de Paul Arriola. Henry Martin jugaba en ese entonces con Tijuana y Ricardo La Volpe era el técnico en Coapa.

Mientras que en el torneo de Liga MX, la última vez que Herrera venció a América fue en el Apertura 2011, al frente del Atlante. Oswaldo Martínez marcó el único gol en el Estadio Azteca y que bastó para que los Potros de Hierro vencieran a las Águilas, en ese entonces dirigidas por Carlos Reinoso.

Ahora para el Clausura 2022, Miguel Herrera buscará su octava victoria contra los de Coapa, primera como director técnico de Tigres. El partido está programado para celebrarse este sábado 23 de abril a las 19:00 horas del centro de México, 18:00 horas de Sinaloa.