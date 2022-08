Liga MX: Miguel Jiménez, portero de Chivas, consideró que el Rebaño debe estar en los primeros lugares

En plena semana de Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas, la cual será vital en las aspiraciones de las Chivas del Guadalajara para abandonar los últimos lugares de la tabla general del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, será para reponerse de los descalabros y sacar el brillo.

El portero Miguel Jiménez confió en que se podrá repuntar y así, el Chiverío abandone el penúltimo sitio con apenas 5 puntos acumulados. “No hemos estado a la altura del equipo, Chivas debe estar siempre en los primeros cuatro lugares. Nos duele estar así, a nadie nos gusta estar en esta situación”.

Además, el “Wacho” reconoció que Chivas ha quedado a deber, “no hemos tenido el arranque deseado y no voy a poner excusas, aquí debemos seguir trabajando. Hemos estado cerca del triunfo, pero no se ha concretado. Tenemos objetivos trazados y no los hemos conseguido”.

Por lo tanto, el cancerbero sabe que el equipo está unido y están conscientes de la situación, por lo que el sábado en la cancha del Estadio Akron, buscarán darle revés a la mala racha. “Es un juego importante, no hemos ganado y se nos presenta este Clásico, sin duda es una linda oportunidad para volver a la senda del triunfo. Mis compañeros se parten el alma día con día, tarde o temprano debe llegar esa victoria”.