Liga MX: Miguel Layún analiza su retiro tras cumplir contrato con América

El defensa de las Águilas del América, Miguel Layún, ya empieza a tomarle forma a un posible retiro de las canchas del futbol profesional tras su regreso al conjunto de Coapa procedente de Rayados de Monterrey.

Miguel Layún tiene 33 años y le queda un año de contrato con las Águilas del América, tiempo que el defensa se puso de limite para analizar su despedida de las canchas. El defensa sabe de la exigencia que se tiene en el equipo de Santiago Solari y lo que demanda estar de titular.

"Mi sueño, siendo sinceros, sería retirarme ya aquí en América, entiendo que las exigencias del Club América no es la de otros clubes, lo que significa que si no estoy en un buen nivel me van a retirar antes de tiempo. Tengo año y medio de contrato aquí, termina en diciembre de 2022, la verdad es que me gustaría retirarme aquí, si se acaba el contrato, lo estoy considerando seriamente", dijo el defensa en entrevista con el Youtuber Jero Freixas.

Layún ha encajado muy bien en el planteamiento de Santiago Solari, ya que aporta mucha experiencia en la línea defensiva, en este torneo Clausura 2022 solo ha entrado de cambio en una ocasión, pero se espera siga siendo una pieza fundamental para el América este certamen.

El defensa ha ganado dos campeonatos de Liga MX con las Águilas del América y para el sería toda una consagración decir adiós en el equipo de sus amores y que le ha dado gratas satisfacciones.

Santiago Solari sabe el valor que es tener a un jugador como Layún, el cual lo ha usado hasta como extremo derecho en algunas ocasiones, un jugador muy funcional que desempeña cualquier posición que le pidan.

En su historial, Miguel Layún cuenta con dos Mundiales jugados, Brasil 2014 y Rusia 2018, en ambos solo llego a Octavos de Final con la Selección Mexicana,

En su paso por el viejo continente milito en la Premier League con el Watford dos temporadas, Porto de Portugal tres temporadas, una con el Sevilla de España y una más con el Villarreal FC.