Liga MX: Miguel Layún pide ayuda de sus seguidores para que se le cambie el número de su dorsal

El defensa de las Águilas del América, Miguel Layún, hizo un llamado a todos sus seguidores de redes sociales para ayudarlo a recuperar su número 19 en el conjunto de Coapa para este torneo Clausura 2022.

Para el veracruzano el tema de su nuevo número no lo tiene nada contento es por ello que espera se le cumpla el deseo de volver a portar su número que tenía antes de estar en el conjunto de Coapa y el cual porto en Rayados de Monterrey.

"¿Alguien me ayuda a hacerle spam a la Liga MX para que me permitan usar el 19? Ándenle, aún no juego en este torneo, por favor", escribió el lateral que disputó 17 partidos el torneo pasado con la casaca azulcrema.

Leer más: Qatar 2022: Eric Cantona demostró su descontento con Qatar, asegurando que no es un país de futbol

Otr de los temas para este año de Miguel Layún, es recuperar su protagonismo y poder regresar a las convocatorias en la Selección Mexicana de Futbol con miras de ir al Mundial de Qatar 2022.

“Mi sueño es estar en Catar, sé que la competencia es dura. Aquí la competencia es dura, compito con Jorge, un seleccionado nacional, con mucho talento y calidad, no dudo que en algún momento pisará Europa", comentó en primera instancia.

Layún asegura que en el Tri Luis Rodríguez esta haciendo bien las cosas, pero de su parte el tratara de mejorar su calidad de juego para ganarse la confianza de Gerardo Martino.

“Chaka hace bien las cosas. Nunca bajo los brazos, sigo haciendo las cosas para ganarme una convocatoria a la selección, competir por ese puesto y aportar en todos los sentidos. Estoy en una etapa de mi vida en la que puedo aportar muchas cosas y así será. Si regreso aportaré todo lo que sea necesario para volver a estar en un Mundial”, sentenció.