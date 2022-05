Liga MX: Miguel Ortega revela que nadie en Tigres sabía de la alineación indebida

México.- Siguen revelándose más detalles de la gran polémica que se desató el sábado en la cancha del Universitario con la derrota de Tigres, la expulsión de Tigres y la alineación indebida de la cual aseguran nadie se percató hasta que llegaron al vestidor. De acuerdo con el portero suplente de los Tigres, Miguel Ortega ninguno de sus compañeros tuvo conocimiento del tema de la alineación hasta que se llegó el regreso a vestidor por lo que muchas otras cosas que se vieron en el campo se desmintieron.

Luego de 3 días desde que Tigres quedó fuera de la posibilidad de entrar a la final de la Liga MX, el arquero mexicano habló para Milenio y dejó claro que ha leído algunas cosas que tuvo que desmentir pues pasaron como lo contó la prensa. Uno de ellos fue el tema de la alineación indebida pues se manejó desde un inicio que los jugadores ya sabían del hecho en el momento del tiro de penal, pero Ortega confesó que para ese momento se habló de todo menos de una infracción al reglamento.

"Tantos sentimientos que vivimos que creo que nadie se dio cuenta. Fue algo que nunca había pasado, es la realidad y a lo mejor esa fue la distracción. Algo que no se había vivido y se dio de esa forma. Yo no me había dado cuenta todavía hasta que entro al vestidor", agregó el arquero que ligó el comentario a su supuesta conversación con Nahuel Guzmán sobre la alineación indebida pues relata que no le comentó nada de ello previo al penal ya que él no sabía.

Tigres culminó el partido sin saber de la alineación indebida | Foto: Jam Media

Al final el portero después de todo lo que se vivió en el partido, destacó mucho la entrega con la que Tigres hizo el juego, estuvieron muy cerca de conseguir el resultado pero el agradecimiento de su afición y lo que ha visto en redes le llena de orgullo a pesar de la derrota. "Obviamente se va uno triste porque no pasamos a una final, pero la afición se fue contenta, hicimos buen partido pero no pudimos hacer nada más", señaló el portero.

Ahora Tigres está a la espera de las nuevas resoluciones de la Liga MX, primero se había apelado la tarjeta roja de Nahuel Guzmán, la Comisión Disciplinaria negó la solicitud del equipo e inició una investigación sobre el arquero tras un video que salió a la luz en donde llama corruptos a los árbitros por lo que podría ser suspendido por más tiempo.

De igual manera se está esperando la decisión de la alineación indebida, pues han pasado 3 días y es momento que no se llega a un acuerdo en la Comisión Disciplinaria lo que ha puesto molestos a varios aficionados que ven mal tanto castigo a su equipo.