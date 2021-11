Liga MX: Miguel Ponce pone alta la vara a Chivas, "Solo como campeones se salva la campaña"

Jalisco.- Chivas se reporta de cara a la última jornada de la Liga MX en su fase regular en donde peleará por un lugar en el Repechaje, muy lejos de la Liguilla pero aseguran que de lograr su pase a la fase final no es motivo de alegría ya que los resultados hablan por si solos pero si hay algo que les puede salvar es levantar el título.

Este miércoles, Miguel Ponce, lateral del Rebaño Sagrado habló en conferencia de prensa y dejó claro los errores del equipo en el Apertura 2021 y lo que podría borrarlos o al menos maquillar el desastre que ha sido el torneo y eso es solo ganando la estrella 13 ya que cualquier otra cosa que eso es un fracaso rotundo.

"La verdad no (salvar el torneo con Repechaje), lo que salvaría el torneo es ser campeones, haciendo una buena Liguilla, realmente, Chivas no está simplemente para ganar un partido y avanzar a repesca", dijo el jugador rojiblanco.

Miguel Ponce está consiente que en la Liga MX no han sido el equipo que la afición hubiera deseado pero que con lo que tiene y la calidad que saben que poseen espera que sea suficiente para avanzar hasta el campeonato, pues de lo contrario nada servirá. Agrega que deben tener un buen cierre para poder aspirar a la siguiente ronda.

Chivas se juega la vida este viernes ante Mazatlán FC | Foto: Jam Media

"Estamos inconformes porque dejamos ir muchos puntos, teníamos que hacer 9 de 15 posibles para asegurar el Repechaje pero no ha sido así, eso nos tiene inconformes porque no hemos sido un equipo contundente", dijo. "Aún teneos esperanza, no no hay de otra más que ganar", dijo el jugador.

Hoy Chivas se ubica en el lugar 12 de la general, es el equipo que tiene el último lugar para el Repechaje pero la derrota de esta jornada 16 los puso en peligro ya aunque ganen su último partido dependen de muchos otros equipos que pueden sacarlos de la zona y hasta quedar eliminados sin posibilidad de pelear en el Repechaje.

Curiosamente ellos sabrán lo que tienen que hacer, esta semana se juegan los partidos pendientes y el día viernes Chivas tendrá su última llamada a la fase final de la Liga MX ante Mazatlán, si pierde estaría condenándose a quedar fuera, por lo que tiene que ganar si o si y esperar esa combinación.

Desde que regresó el modo de Repechaje el Rebaño solo ha calificado a una Liguilla quedando en semifinales siendo el Guard1anes 2020 cuando cayeron ante León. Luego de eso para el Clausura 2021 no calificaron y en esta parece que van por el mismo camino.