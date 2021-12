Liga MX: Mikel Arriola afirma que el arbitraje mexicano ha evolucionado con la tecnología implementada

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, dio la cara por el arbitraje mexicano después de varios señalamientos donde se ponía en duda a los hombres de negro en la cancha, tras algunas marcaciones que supuestamente favorecieron al Atlas en la Liguilla.

Además, el dirigente de la Liga MX, asegura que el arbitraje mexicano no esta en crisis y los nuevos sistemas de tecnología han ayudado demasiado para evitar malas decisiones en los partidos.

"El arbitraje mexicano ha evolucionado, descansa en una comisión de arbitraje que encabeza Arturo Brizio, estas preguntas deberían estar dirigidas a él. Nosotros tenemos incremento en la tecnología y reducción de los errores no forzados, y jornada tras jornada un espacio para platicar con los equipos. A mí no me gustaría etiquetar o aplicar un adjetivo respecto al arbitraje", dijo en conferencia de prensa.

Sobre la actuación de Marco Ortiz, árbitro de la Vuelta de la Final, quien no acudió a revisar el VAR en algunas jugadas, Mikel Arriola le dio todo su respaldo al arbitro.

"No me queda duda de la integridad de nuestros árbitros. Las actuaciones en la Liguilla me parecieron buenas, era un compromiso donde el árbitro tenía estadio lleno era una final, pero fue una actuación consistente y pudo con el partido”.

Arriola afirma que no esta en el involucrarse en la polémica, ya que como presidente esa no es su tarea.

“No me metería, yo como presidente de la Liga, a controversias que no están basadas en evidencia, yo creo que los árbitros se han superado, han incrementado su capacidad y nivel, va a ser un área donde nunca vamos a generar consenso, pero si queremos ir reduciendo el margen de error".