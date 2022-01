Liga MX: Mikel Arriola asegura que solo dos equipos cuentan con la vacuna refuerzo para el CL2022

Ante los latentes casos de Covid a solo un día de arrancar el futbol mexicano con su torneo Clausura 2022 de la Liga MX, el presidente del máximo circuito, Mikel Arriola, señalo que los jugadores tienen un esquema de dos vacunas completo.

“Tenemos el dato de la vacunación del primero y segundo semestre del año pasado, respecto a todos los equipos. El dato de hoy, que solamente han presentado dos equipos, es el dato del ‘booster’, pero en este caso, técnicamente, pues tendríamos a los jugadores vacunados con su esquema completo. Solamente dos equipos han reportado que ya llevaron a los jugadores a ponerse la tercera vacuna, el famoso ‘booster’”, informó el mandatario de la Liga MX en entrevista para Futbol Picante.

Arriola asegura que el hecho de estar vacunado no exime a los jugadores volver a contagiarse y contagiar a sus compañeros.

“El hecho estar vacunados no exime de poder contagiarse y contagiar, es lo que hemos visto ya desde la cepa Delta hasta la cepa Ómicron. Es por eso que es importante que además de tener el esquema completo de vacunación se tenga el resultado de la prueba de antígeno o de la prueba PCR para acreditar que ese jugador no está contagiado y no puede contagiar”.

El presidente afirma que mañana checaran el caso del partido entre Toluca y Pumas de la jornada 1 para analizar si baja el índice de contagiados o permanece en la misma cifra de contagios.

“Mañana hacemos el corte del partido de Toluca. Empezaron las pruebas, mañana tenemos ya la sumatoria de todos, en cuanto a positivos y negativos, y tomaremos la determinación. Es muy importante subrayar que hemos podido preservar la integridad de la propia jornada porque no estamos reprogramando el partido para otra jornada, eso implica que evitamos efectos secundarios”.