Liga MX: Mikel Arriola confirma que el tiempo para la venta de Querétaro se extiende

México.- Una vez más el tema de Querétaro genera polémica en la Liga MX, en esta ocasión se debe a que Grupo Caliente ha solicitado y ha logrado que la liga cediera más tiempo para la venta de la franquicia de Gallos Blancos, esto ante las complicaciones que ha tenido la empresa dueña del equipo para encontrar quien se haga cargo del equipo. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX en asamblea de dueños de este lunes confirmó que de manera indefinida esperarán la venta del equipo queretano.

De acuerdo con lo mencionado por el directivo, Grupo Caliente explicó que sí han tenido acercamientos para vender el equipo pero que la cantidad de dinero que han ofrecido no se acerca un poco al valor oficial de la franquicia lo que ha hecho que las negociones se vean truncadas. Mikel Arriola aceptó la justificación agregando que la Liga MX no quiere que el equipo pierda valor y que luego los afectados sean los jugadores y otras partes.

"Lo que explicaron es que se han acercado diversos compradores que no mencionaron, pero le están castigando el precio y para la liga es importante que eso no pase porque se devalúa la industria y ese fue el razonamiento que me dio y me perece lógico, se determino que esa compra-venta se haga lo antes posible, la asamblea lo irá revisando", dijo el mandatorio de la Liga MX.

Gallos Blancos fue sancionado y obligado a venderse luego de los actos de violencia en la jornada 9 en su estadio | Foto: Jam Media

Originalmente la venta de Querétaro se había pactado para el final del Apertura 2022 esto a final de año, esto como castigo a los hechos de violencia que se vivieron el pasado 5 de marzo en la cancha de la Corregidora, además del veto de un año del mismo reciento y la prohibición de la porra del equipo queretano y la destitución de la directiva del equipo.

Te recomendamos leer

Por ahora Gallos podrá competir en el Apertura 2022 de manera normal, no podrá recibir afición en su estadio en cada juego de local y Grupo Caliente seguirá al frente del equipo hasta que llegue la nueva administración con sus nuevas medidas, aunque muchos de los castigos tendrá que continuar hasta cumplirse con las fechas estipuladas.