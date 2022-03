Liga MX: Mikel Arriola confirma que los aficionados visitantes no podrán viajar con su equipo

México.- En conferencia de prensa entre Directiva de Querétaro y el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola se dio a conocer que a partir de la jornada 10 que tentativamente se jugará la siguiente semana se hará sin aficionados del equipo visitante, esto dejando de lado la posibilidad de que los acompañen en su viaje para evitar un nuevo posible enfrentamiento entre las porras o la misma afición de los diferentes equipos.

Mikel Arriola de propia voz aseguró que una de las medidas que ya se planean tener para la siguiente jornada que aun se analiza si se jugará en tiempo y forma es que "las barras visitantes a partir de hoy no van a poder ir a los estadios", comentó el directivo. Esto ante la gran semana complicada que se viene ya que el fin de semana próximo se juega el Clásico Nacional y dentro de unas más el Clásico Regio y el Tapatío, tres partidos de alta preocupación.

Leer más: Liga MX: Concacaf emite su postura ante los hechos violentos en Querétaro

Por ahora no se ha confirmado si la Liga MX en algún momento tendrá que parar o no, o cuándo se tienen pensado jugar los partidos que fueron suspendidos. Lo que si es que se ha dicho que en caso de seguir Querétaro en la competencia no se podrá jugar en La Corregidora, pues está vetado para lo que resta de la temporada, por lo que tendrían que buscar una nueva sede.

Sobre la desafiliación de los Gallos, comentó Arriola que está en la posibilidad pero se tiene que analizar antes de dar una sentencia y tener todos los puntos de vista de los posibles afectados para dar paso a una sanción. Lo que si explicó es que están obligados a dar algo que calme y regrese la tranquilidad y la confianza de los aficionados hacia el futbol.

Leer más: Liga MX: ¡Verguenza mundial" El futbol mexicano "brilla" en otros paises por su irracional violencia

Esta semana se llevará a cabo una Asamblea con los 18 dueños de los equipos de la Liga MX y se hablarán de la posibilidad real de la desaparición de las barras de los equipos, las sanciones y el futuro de los partidos que se han parado este fin de semana. Será hasta el día martes cuando se den nuevas actualizaciones en el tema aseguró el mismo presidente.