Liga MX: Mikel Arriola "defiende" a Monterrey por los casos de Covid-19 detectados en América

Ciudad de México.- El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola ha entrado en la lucha de comunicados de América y Monterrey quienes este miércoles en distintas ocasiones a través de redes sociales dejaron ver su postura por los casos de Covid-19 que se presentaron en ambos equipos. Principalmente América quienes de cierta manera acusó al equipo regiomontano de ser culpable del hecho.

Ante estas declaraciones, Mikel Arriola hizo un llamado ambos equipos para que terminara la discusión, pero con un pequeño toque de favoritismo para los norteños ya que aseguró que no hay nada confirmado como saber si en verdad América no se había contagiado en otro lado y no en el estadio en el partido como ellos argumentan.

Sus declaraciones las hizo para la cadena de TUDN en donde dejó claro que según los tiempos de incubación del virus sería casi imposible de que se pudiera dar durante el partido el contagio ya que como minino deben ser 5 días, partiendo de que el partido se llevó a cabo el día sábado y para este miércoles habían pasado solo 3 días.

"Los periodos de incubación asintomáticos no los detecta ninguna prueba. Tienes que esperar cinco días de haber tenido contacto con alguien contagiado. Por eso los tiempos, la hipótesis de que los jugadores de América se contagiaron en el juego ante Rayados aun no es comprobable", dijo el presidente de la Liga MX.

Además agregó que Monterrey no está infringiendo ninguna regla ya que de acuerdo con el registro de futbolistas para cada partido es controlado por un sistema por lo que en caso de que se encuentre una prueba PCR positiva no dejará que sea puesto en disposición del entrenador para jugar. Algo que no pasó en Rayados por lo que todos los que estaban en el campo podían jugar.

América y Monterrey se vieron las caras el pasado sábado en la jornada 2 del Guard1anes 2021 | Foto: Jam Media

De momento en América solo se ha detectado a un jugador con Covid-19, es el caso de Nicolás Benedetti quien desde este miércoles fue separado por el equipo por tener síntomas pero se confirmó solo unas horas. En el otro caso fue Guillermo Ochoa pero no se ha revelado si es positivo o no ya que también tuvo algunos síntomas que le hicieron quedar en casa.

Como medida de prevención para los equipos, la Liga MX autorizó que Monterrey pudiera reprogramar sus partidos de la jornada 3 y 4 ante León y Puebla. Luego de haber presentado 19 casos positivos siendo 11 jugadores. En el caso del América no se ha revelado algo más sobre una reprogramación por lo que se espera que este sábado si tenga acción ante los Bravos.

Con todo esto como foco principal, Mikel Arriola a través de un comunicado compartido por la Liga MX en sus redes sociales recomendó a los 18 equipos de la Primera División a mejorar sus esfuerzos para mantener fuera el virus de sus planteles y aun más importante fue que sugirió que las pruebas se hagan cada 10 días y no cada 14 como se habían planeado desde que se dio inicio con el torneo.