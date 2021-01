Liga MX: Mikel Arriola inicia su recorrido por los estadios del futbol mexicano

Nuevo León.- Este lunes Mikel Arriola, presidente de la Liga MX inició su reconocimiento de las instalaciones del futbol mexicano. El primero que recibió al mandatario fue el BBVA de Monterrey. Donde recorrió los pasillos del gigante de acero y conocerlo un poco más. Este martes hizo lo mismo con el Estadio Universitario de los Tigres en donde hasta el centro de entrenamiento visitó.

Estas visitas tienen como finalidad conocer más a fondo los proyectos de cada equipo mismo que hicieron Monterrey y Tigres quienes les explicaron sus números y futuros trabajos. Haber iniciado en Nuevo León tiene una también una intención de entender mucho mejor a dos de los mejores modelos de trabajo del futbol mexicano.

A través de sus redes sociales, Mikel Arriola agradeció a ambos equipos por recibirlo en sus instalaciones, aseguró que también se busca mejorar el espectáculo para todos en el futbol mexicano, y cree que con esto podrá lograrlo. De momento no se sabe cuál era el siguiente equipo que visitará pero se espera que conozca los 18 equipos de la Liga MX.

"Agradezco mucho recorrido y presentación de números y planteamientos de la Directiva de @TigresOficial que serán clave, con los de los 18 equipos de la @LigaBBVAMX, para consolidar plan que tiene como eje central mejorar espectáculo para las y los aficionados del #FútbolMexicano", dijo Mikel Arriola en sus redes.

Mikel Arriola tomó el control de la Liga MX el pasado 1 de enero, luego de que Enrique Bonilla decidiera hacerse a un lado del mando para darle la oportunidad a Mikel quien tiene experiencia en la política mexicana. En apenas unos cuantos días se ha visto algo de cambio en las metas del futbol mexicano, siendo la búsqueda del regreso de la Liga MX a la Copa Libertadores, misma que podría darse oficialmente en 2022.

Recientemente el presidente de la Liga MX fue cuestionado sobre la aprobación para equipos de la Liga MX para poder recibir aficionados en sus estadios. Él argumentó que todo eso se ha hablado y se ha dejado claro que tiene que haber un proceso de acreditación para darles el permiso, algo que clubes como Mazatlán y Necaxa si han logrado.

Aunque dejó claro que por ahora no ve la posibilidad de darle el permiso a otros equipos que no sean los antes mencionados ya que el peligro del semáforo sigue latente y no quieren entorpecer el trabajo de las autoridades con una irresponsabilidad de dejar la entrada a los aficionados a los estadios.

"No veo cercana la posibilidad de autorizas el permiso en otros estados para la ruta de abrir el estadio al público, ya que los estados que cambien de naranja a amarillo tendrían que solicitar el permiso a la secretaria de salud", dijo Arriola.