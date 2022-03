Liga MX: Mikel Arriola no descarta desafiliación; de momento está suspendido el Estadio Corregidora

Los eventos violentos acontecidos este sábado 5 de marzo en el Estadio Corregidora no quedarán impunes, han asegurado las diferentes autoridades a cargo de las diferenes líneas de investigación. En el caso particular de la Liga MX, el presidente del organismo, Mikel Arriola, señaló que de momento el inmueble está en "estatus de suspensión" y no tendrá actividad de futbol.

"Este estatus es de suspensión hasta que la Comisión Disciplinaria resuelva. No es extraño para la directiva, pero estamos sobre el tema. Tomamos acciones correctivas y sancionatorias y enfrentar este problema con grupos de animación", declaró Mikel Arriola en conferencia de prensa.

En ese sentido, explicó que el estatus de suspensión que, "como medida previa, no habrá actividad futbolística" en el Estadio Corregidora hasta que finalicen las indagatorias pertinentes. Añadió que es la Comisión Disciplinaria quien está realizando la investigación como órgano de justicia en el ámbito futbolístico.

"Es un proceso a manera de juicio en donde comparecerán las partes involucradas a partir del reporte del comisario, del árbitro y de oficio de la comisión. Este proceso tiene que resolverse pronto y deberán determinar una sanción ejemplar, quiero decir ejemplar, porque no es una situación ordinaria y estamos en una situación que nos indigna a todos".

Finalmente, sobre la posibilidad de desafiliar a los Gallos Blancos de Querétaro por lo ocurrido ante el Atlas, el presidente de la Liga MX señaló que es una posibilidad, pero enfatizó que tienen que esperar a que se lleve a cabo la investigación.

"Todos los escenarios están en la mesa, pero haya que analizar evidencia. No podemos tomar una decisión que no cuente con la visión de todas las partes y debe ser eficiente para conocer las sanciones propias. Por eso el proceso tiene que ser expedito para tener sanción lo más pronto posible", sentenció.