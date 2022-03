Liga MX: Mikel Arriola viaja a Querétaro para seguir con la investigación de los actos vandálicos en La Corregidora

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, se ha trasladado a la Ciudad de Querétaro para seguir con la investigación luego de los hechos violentos ocurridos este sábado durante el partido de Querétaro ante Atlas en la jornada 9 del torneo Grita México Clausura 2022.

Por medio de sus redes sociales, Arriola dio a conocer que se encontraba realizando el viaje a Querétaro para darle seguimiento a los hechos sucedidos en la jornada 9 de la Liga MX, tal como lo había anticipado en los diferentes espacios deportivos de la televisión donde dio algunas declaraciones la noche del sábado.

“En ruta a Querétaro para dar seguimiento al estado de salud de los heridos y continuar con la investigación que arroje sanciones contundentes contra la inadmisible violencia en los estadios de futbol. Ya basta! Seguiremos informando”, escribió en redes sociales.

El de violencia en el partido del Querétaro y Atlas de la jornada 9 de la Liga MX la noche del sábado ha dejado 26 personas heridas hasta el momento y ningún fallecido, dijo este domingo el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri.

“El saldo de estos hechos al momento son los siguientes: 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria, 24 son hombres y 2 mujeres. De esos 26, tres fueron ya de alta, de los 23 aún hospitalizados, tres se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Kuri reiteró que hasta el momento no hay fallecidos por la gresca que obligó a detener el partido de la novena jornada del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. “Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice”, dijo.

El gobernador Kuri dijo también que la seguridad en el estadio era “responsabilidad privada”, por lo que se reunirá con el líder de la liga mexicana de futbol, Mikel Arriola, y con el presidente del club Gallos Blancos de Querétaro.