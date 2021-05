Liga MX: Mikel San José ilusionado con el reto de Mazatlán FC

El nuevo entrenador de Mazatlán FC, Mikel San José, compartió una entrevista para el canal de televisión Marca Claro, donde platicó los detalles de cómo llegó al equipo morado.

Para San José, la propuesta fue atractiva en muchos sentidos y ahora buscará demostrar con su trabajo el que la directiva tomó una decisión correcta.

San José comentó que siempre ha tenido considerada a la Liga mexicana como una de buen nivel, con respecto al futbol sudamericano, donde ya tuvo un buen paso como entrenador.

“Siempre tuve gran respeto por la liga mexicana. Cuando yo voy a Sudamérica, se acrecenta ese interés por la liga mexicana, porque me agarra ya más cerca. Muchos jugadores que ya estuvieron en la liga me comentan cosas. Realmente me gustaba ver la liga mexicana, toda la organización, el futbol, los seguidores, la pasión, muy buenos jugadores, técnicos, entonces todo eso ya se quedó grabado en mí y siempre, honestamente, tuvo el deseo de alguna vez en mi carrera poder trabajar y dejar mi huella ahí. Se dio la oportunidad ahora, y ya como tal me llamó la atención. Si luego a eso se une que lo que uno siente como técnico lo encuentra en un club tanto a nivel profesional, proyecto y persona, pues ya se enlaza todo y eso fue lo que me pasó”, mencionó el español.

Sobre su experiencia como entrenador, el español compartió que le ha tocado vivir diferentes realidades a los largo de los años, pero que le ha costado conseguir oportunidades y ha tenido que batallar desde abajo para ir creciendo.

En esta etapa de mi carrera me ha tocado un poco la fase de seguir siendo un técnico joven, pero ya con una trayectoria bastante dilatada en distintos países, distintos continentes; soy un técnico que le ha costado desde abajo arduo trabajo y mucho esfuerzo para poder ir dando pasos para arriba y poder afianzar la carrera. La carrera también me ha dado muy buenos momentos”, comentó el entrenador.

Beñat comentó que ya es un poco más usual que los jóvenes estrategas se ganen oportunidades en los diferentes banquillos, pero que los nuevos entrenadores están ahí gracias a los de experiencia.

“Es verdad que la figura del técnico joven se está potenciando más últimamente; desde hace 10-15 años se ha potenciado un poco la figura del entrenador, se ha dado más importancia, y sí es verdad que ha habido más jóvenes, pero a mí me gusta recordar que si los técnicos jóvenes estamos ahí es también gracias a los técnicos de experiencia, los experimentados son los que han hecho el camino antes que nosotros. Todos tenemos nuestros maestros, guías, referencias, y esas referencias han sido gente experimentada, con mucha experiencia y les debemos mucho”, compartió San José.

Sobre si ha tenido acercamiento, con otros entrenadores españoles, para preguntarles sobre su paso por el futbol mexicano, San José compartió que no los ha tenido porque no los conoce, pero tiene referencias de jugadores que pasaron por sus filas en el futbol chileno.

“No he hablado con técnicos españoles que han estado porque no he coincidido o, en el caso de algunos, no los conozco, pero sí, yo creo que una de las mejores referencias es cuando el jugador mismo. Ya había dirigido, en mi etapa en Chile, a jugadores que habían estado en México y esa referencia fue muy buena. No es que haya una persona o referencia concreta, si bien ahora sí me gustaría conversar con distintas personas que han tenido su experiencia y que puedan enriquecerse con ella, pero el propio interés del club y todo lo que conversamos ha sido la mayor referencia”, finalizó San José.

