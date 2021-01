Liga MX: Milton Caraglio es presentado con Atlas y revela porque regresó

Guadalajara, México.- El argentino Milton Caraglio, delantero del Atlas, aseguró este miércoles que con su regreso al club Rojinegro tendrá la continuidad y los minutos de juego que no logró con su anterior equipo, el Cruz Azul.

Caraglio fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo jugador del Atlas, después de que la semana pasada se cerrará su fichaje de última hora previo al inicio del torneo Guard1anes Clausura 2021.

Tener tan pocos minutos para un jugador es complicado, me tocó muy poco; estaba frustrado, pero trataba de aportar lo mío. No me gusta cobrar y no jugar, no me sirve de nada a mí ni a la institución”, señaló.