Liga MX: Misael Domínguez afirma que en Xolos de Tijuana no les queda más que seguir trabajando y dar el extra

El delantero mexicano de los Xolos de Tijuana, Josué Misael Domínguez, que su equipo debe de trabajar a fondo estos últimos partidos que le quedan de la fase regular del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Domínguez afirma que Xolos de Tijuana debe de meter el extra si quiere alcanzar puestos de zona de clasificación en este certamen.

”Tenemos que dar el extra, serán grandes rivales, no debemos regalar nada para poder cerrar de buena manera la fase regular de este torneo”.

El atacante de Xolos afirma que el grupo esta muy unido y son conscientes que les quedan cinco partidos por disputar y deben de jugarlos como si fueran finales.

”El grupo lo veo muy unido, no hay más que seguir trabajando, nos quedan 5 partidos, 5 finales que tenemos que disputar”.

Josué Misael Domínguez asegura que trabajado a tope para poder ganarse más minutos en el Clausura 2022, siendo la clave el no desesperarse para poder estar concentrado en los objetivos del equipo.

"He estado entrenando a tope para ganarme esos minutos en la cancha y no desesperarme que el partido se me va estar dando a como tenga la continuidad con los Xolos de Tijuana en este torneo".

Sobre su siguiente partido en el Clausura 2022 donde se miden al líder general que es Tuzos del Pachuca, Domínguez afirma que el plantel no puede ni debe regalar nada en los partidos que restan.

"Nosotros sabemos y estamos claros que no debemos regalar nada ante los rivales, Pachuca esta en un buen momento, pero no nos va a limitar en buscar proponer el partido y no relajarnos en la cancha", finalizo el delantero.