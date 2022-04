Liga MX: Monterrey puede competir sin Funes Mori, consideró Matías Kranevitter

Dos jornadas quedan para que finalice la fase regular del Clausura 2022 y uno de los clubes que tratará de tener un mejor cierre es Rayados de Monterrey. El equipo regio empató sin goles ante Atlas y por ello, además del triunfo de Cruz Azul, quedó fuera de los primeros cuatro lugares de la clasificación.

A pesar de ser superior a los rojinegros, el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich no supo aprovechar sus oportunidades e incluso falló un penal. Al respecto, el mediocampista Matías Kranevitter lamentó las fallas pero aseguró que siguen con confianza para revertir la situación.

"Tuvimos bastantes penales este torneo que no pudimos concretar. Son oportunidades que no podemos desaprovechar, pero es futbol y puede pasar. Hay que seguir metiéndole. Quedan 6 puntos por delante que nos pueden dar pelea para estar entre los 4 primeros que es lo principal", declaró en conferencia de prensa.

Kranevitter aseguró que el equipo se mantiene unido y que han manifestado el apoyo a Vincent Janssen, a quien se le vio frustrado después del partido ante Atlas. Asimismo, consideró que deben dejar en el pasado lo ocurrido ante Pumas y los rojinegros, para enfocarse en buscar los 3 puntos ante Pachuca.

Ante los Tuzos, Rayados no contarán con Rogelio Funes Mori por la lesión ni con Celso Ortiz, quien se fue expulsado en el último juego. No obstante, Kranevitter consideró quje eso no es pretexto y que el plantel tiene jugadores capaces de guiar al equipo a la victoria.

"Perdimos jugadores importantes, lo sabemos. Pero tenemos un plantel muy competitivo y creo que las personas que les toque jugar lo harán de la mejor manera. Tenemos dos partidos importantes por delante para quedar entre los primeros cuatro, que es el objetivo principal", sentenció.