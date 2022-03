Liga MX: Monterrey se olvida del Clásico Regio y anuncia si siguiente duelo amistoso en USA

Nuevo León.- Se perdió y a darle la vuelta a la hoja, así ha sido este domingo para Monterrey quien luego de caer de fea forma ante los Tigres, ya se han olvidado de ello y ahora le dan más importancia a un partido amistoso que sostendrán en Estados Unidos ante el equipo de América con la finalidad de no perder ritmo ante la fecha FIFA de la siguiente semana. Además de que el equipo de Rayados tendrá una gran cantidad de bajas por llamados a selección.

A través de redes sociales Monterrey dio a conocer que ya el tema es otro, el duelo de Liga MX quedó en el olvido y más por haber sufrido una dolorosa derrota. En su comunicado revelan que jugarán este sábado 26 de marzo en el Q2 Stadium en Texas en punto de las 19:30 pm. Dicho anuncio no ha caído muy bien para algunos aficionados que le han cuestionado la forma de jugar ya que no quedaron contentos con la falta de intensidad pues el arco de Nahuel Guzmán no tuvo acciones de peligro.

Leer más: Liga MX: ¡Se está volviendo salvaje! Florian Thauvin está llegando a su mejor ritmo de juego desde su llegada a Tigres

En la misma publicación se envía al link para la compra de los boletos que van desde los 50 a los 77 dólares, poco más de 1018 a los 1567 pesos mexicanos un precio algo elevado para las plantillas que presentarán ambos equipos pues el cuadro de Rayados tendrá al menos 6 bajas por parte de México y algunas otras por otras selecciones. En el caso de América serán tambien algunas 3 de mexicanos y otras de jugadores extranjeros.

Rayados tendrá duelos amistoso en USA | Foto: Captura

Este partido además de evitar perder el ritmo y hacer que Víctor Manuel Vucetich tenga más tiempo de conocer a toda la plantilla tambien la derá oportiunidad a los que juegan menos para mostrarse y es que no tendrán excusa para hacerlo pues los jugadores tendrán libertad para hacer sus participaciones en busca de una oportunidad con el primer equipo.

Leer más: Liga MX: ¿Crisis en Puebla? Larcamón a aprocechar el parón por fecha FIFA?

Vucetich perdió este sábado su invicto ante Tigres, luego de haber logrado su victoria ante América justamente y ante FC Juárez se pensaba que tendría un resultado diferente pero no fue así, aunque aseguró que tiene un equipo maduro y con mucho talento pero que hay errores que deberán corregir. "Tenemos un equipo maduro, consciente, un equipo que siente lo que es al derrota, sabe lo que es el triunfo. Esto es lo único que nos puede hacer es ir corrigiendo los errores y seguir mejorando", dijo el DT.