Liga MX: "Mudo" Aguirre espera poder ayudar con goles a Santos en el cierre de torneo

Tras recuperar la confianza con el gol la jornada pasada, Eduardo 'Mudo' Aguirre espera mantener ese ritmo para poder ayudar a Santos Laguna en lo que resta de la fase regular del Clausura 2022 de la Liga MX.

Eduardo Aguirre había estado pasando por un mal bache con Santos Laguna, tras no poder encontrar la fórmula correcta para poder anotar gol, para su fortuna lo pudo lograr la fecha pasada ante la Franja del Puebla.

Con este gol, Aguirre busca seguir con esa buena contundencia que mostro ante la Franja del Puebla y poder ser más protagonista al lado de Harold Preciado, jugador que es el arma letal en el ataque de los Guerreros este certamen.

"Es algo que representa el trabajo que venimos haciendo", dijo en cuanto a su más reciente anotación, que fue ante la Franja del Puebla, pero reconoció que pasó malos momentos: "Estaba algo frustrado por no anotar, pero estoy agradecido con Dios y mi familia que siempre me apoya, esperando que vengan en racimo los goles".

Sobre jugar al lado de Harold Preciado, Eduardo Aguirre ya sea como punta o jugar solo es algo que no le incomodo al delantero mexicano, ya que junto con el colombiano se ha sentido muy cómodo en el esquema táctico.

"Me gustan mucho las dos, pero ahora me siento cómodo acompañando a Harold, se me hace mejor, nos complementamos y sé que siempre está ahí, eso me gusta más", añadió. Agregó que el equipo albiverde ha trabajado muy bien pese el parón de la fecha FIFA, además de hacerlo de la mejor manera.

Además el delantero mexicano comentó que Fernando Gorriarán le ha dado una gran frescura y movilidad al medio campo de Santos Laguna y hará falta para esta jornada.

"Le ha dado equilibrio al equipo. Si no está, hará falta, pero tenemos demasiado plantel para encarar los partidos y ya lo hemos demostrado, que quien entra lo hace igual o mejor del que está ausente".