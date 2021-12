Liga MX: Muere José Villegas "El Jamaicón", ídolo y figura de Chivas en los años 60

Jalisco.- La Liga MX está de luto, una de las grandes figuras del futbol mexicano en los años 60's y 70's ha perdido la vida, se trata del histórico jugador de Chivas, José Villegas, mejor conocido como "El Jamaicón" quien defendió los colores del Rebaño por muchos años, siendo uno de los defensas por izquierda con mejor proyección en aquel tiempo. Tambien fue parte de la Selección Mexicana que acudió a los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

Fue a través de redes sociales en donde se dio a conocer la triste noticia que ya embarga al equipo de Guadalajara. José Villegas falleció a los 87 años de edad, nació en Guadalajara, Jalisco, un 20 de junio de 1934, vio su último partido como profesional en 1972. Sus condiciones como futbolista era como la de pocos en México. Es uno de los elementos que formó parte de la plantilla del Campeonísimo al ganar 8 títulos de la Liga MX.

Al momento se sabe muy poco del fallecimiento del "Jamaicón", la causa de su muerte no ha sido revelada, su familia se mantiene hermética ante la noticia que ya ha dado la vuelta al mundo futbolístico de la Liga MX. Minutos más tarde de que comenzaron a circular publicaciones de su muerte, Amaury Vergara confirmó la noticia en sus redes con un emotivo mensaje, "En paz descanse Jamaicón, campeonísimo, leyenda y figura. Todo mi respeto a sus familiares y amigos. Les deseo resignación y lamento mucho esta partida. Le recordaremos siempre con admiración", se lee.

Chivas tambien en su cuenta de Twitter dio a conocer la noticia y le dedicó algunas palabras a un hombre que hizo historia y que dejó su nombre grabado con letras de oro para la eternidad, "Lamentamos profundamente el fallecimiento del 'Jamaicón' Villegas, máximo campeonísimo del Guadalajara. La historia de este Club nunca podría contarse sin mencionar su nombre", se lee.

Chivas y Amaury Vergara se despiden de José Villegas | Foto: Captura

El Síndrome del Jamaicón

José Villegas, además de ser un hombre de mucha importancia para Chivas tambien dejó un concepto muy arraigado en la cultura mexicana a la que le conoce como el Síndrome del Jamaicón, expresión que se utiliza para hacer saber que se extraña sus raíces o en un caso más especifico que se extraña México con sus comidas, tradiciones, es esa sensación de nostalgia que sienten las personas al estar lejos de lo que quieren.

Bueno eso fue lo que José Villegas "El Jamaicón" tuvo que pasar cuando estuvo jugando fuera de México, su depresión por no estar en su país le hizo bajar su rendimiento al punto que tuvo que regresar a su natal Guadalajara, incluso alguna vez lo declaró, "Extraño a mí mamacita, llevo días sin comerme una birria y la vida no es vida si no estoy en mi tierra", dijo.