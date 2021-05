Liga MX: Nacho Ambriz niega tener un Plan B ante su salida de León

León.- Con la derrota de León en penales ante Toluca acabó la posibilidad del bicampeonato de la Fiera pero también acabó otra era, la de Nacho Ambriz al frente del equipo. Tras el partido oficialmente Ambriz dejó la dirección técnica de los esmeraldas luego de no haber llegado a un acuerdo en su renovación, asimismo el entrenador agradeció y reveló que no hay "Plan B" hasta ahora en Liga MX.

En conferencia de prensa Nacho Ambriz dejó claro que su tiempo en León llegó a su fin y aunque arremetió con poco con la afición local por el rechazo que vivió cuando llegó, asegura que fue una buena oportunidad para mostrar su capacidad para trabajar, pero también agradeció a todos los que le apoyaron desde el día uno.

"No tengo nada en puerta, eso me da la posibilidad de tener mi conciencia tranquila. Me reuniré con mi cuerpo técnico seguramente mañana (lunes)", comentó el estratega que aclara que no tiene ofertas de ningún club en Liga MX. También aprovechó para mencionar que de no llegar nada tomaría un descanso para estar en familia y programar su operación de rodilla.

"Necesitamos unos días de olvidarnos un poco del futbol y dedicarme un poco a mi madre y mis hijos. Ya después ustedes mismos lo sabrán y también tengo pendiente una operación de la rodilla que me ha dolido mucho durante estos años y si no surge nada me meteré al quirófano", agregó Ambriz.

Nacho Ambriz hizo del León una de las potencias de la Liga MX en los torneos que estuvo al frente del equipo. Lamentablemente no se pudo magnificar con más títulos como hubiera querido ya que en algunas de sus grandes campañas como líder general terminó por caer en la final ante Tigres. Al final lo pudo coronar la temporada pasada.

Ambriz es el tercer entrenador que ha marcado un antes y un después en el equipo tras su regreso a Primera División, Gustavo Matosas y Pizzi fueron los otros con los que la afición tuvieron una gran conexión pero que luego de un tiempo tuvieron que dejar el equipo.

"Me voy agradecido con toda la gente del Club León, desde lo que me recibían en el club, para las oficinas, gente de servicio, prensa y la familia Martínez", finalizó el entrenador campeón de la Liga MX aun vigente hasta que otro equipo lo logre.