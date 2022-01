Liga MX: Nacho Ambriz no se dice en paz a pesar de la victoria de Toluca

México.- Luego de una desastrosa presentación en la Liga MX por parte de Toluca al ser goleado 5-0 por Pumas, ahora recibió a Santos en el Nemesio Diez y lograron responder con un 3-1 pero ni esa gran demostración de futbol le ha convencido a Nacho Ambriz quien tras en duelos dejó claro que lo que menos puede es bajar la guardia, especialmente por los jugadores que no tiene más lo que puede perder en cualquier momento por algún contagio de Covid-19.

Nacho Ambriz atendió a los medios al finalizar el partido y comentó que se dijo contento por el resultado y que confirmó que no eran tan malos como pensaron por la goleada, pero tampoco eran tan buenos por una victoria, aún así recomienda mantener la mesura por un largo tiempo y más por las complicaciones que enfrentan todos en la Liga MX por un posible contagio que le puede llegar a condicionar el torneo.

"Quisiera tener paz, pero solo me da tranquilidad, la paz no creo tenerla tan rápido. Hay muchos contagiados en el club y en México, eso no me deja tener paz. Necesito seguir trabajando y que los muchachos den el extra", comentó el entrenador. Nacho cree que la clave de mantener el ritmo será tener a la mayor cantidad de jugadores disponibles para poder varias en su juego, así podrá pelear como se espera.

Una de las claves de Nacho Ambriz es su disciplina, solo hay que recordar en el Guard1anes 2020 en donde hizo campeones a León justo en una época de Covid-19 igual de alto en la Liga MX pero las reglas que tenía en el equipo les hizo llegar a muchas jornadas sin contagiados lo que les ayudó para poder pelear en la fase final al tener siempre jugadores para usar y el título fue la recompensa. Ahora deberá replicar la misma hazaña con Toluca si quiere pelear por algo.

Toluca sumó sus primeros 3 puntos del Clausura 2022 | Foto: Jam Media

Para finalizar recordó su mal partido del pasado lunes en CU en donde Pumas le pasó por encima, "El lunes hicimos un muy mal partido, no hicimos nada bien. Pumas nos superó y en casa no podíamos tener la misma actitud. No somos tan malos como la primera jornada y no somos tan buenos como en la victoria", sentenció el estratega.

Para la fecha 3 los Diablos visitarán la casa de Mazatlán FC en busca de su segundo triunfo para comenzar a meterse en los puestos importantes de cara al avance de las jornadas y no dejan que otros clubes se escapen.